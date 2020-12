Banco Agrícola es el banco del año en El Salvador

Por E&N



En un año donde el sector bancario enfrentó más retos que cualquier experiencia previa, la industria ha estado a la vanguardia en brindar estabilidad y acceso a los servicios vitales para esos momentos críticos. Banco Agrícola ha sido reconocido nuevamente por la revista The Banker con el premio Bank of the Year El Salvador 2020 (Banco del año de El Salvador 2020).



La revista toma en cuenta los datos sobre las ganancias, activos, crecimiento de capital y rendimientos sobre el patrimonio. Pero, además, el equipo editorial y los jueces pusieron especial énfasis en aquellos bancos que lideraron el camino para satisfacer las necesidades de sus clientes y mantener la resiliencia frente a la pandemia.



“Por 65 años, nuestro propósito ha sido promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Estos reconocimientos son un voto de confianza a nuestra labor y liderazgo como banco de los salvadoreños”, dijo el Presidente Ejecutivo de Banco Agrícola, Rafael Barraza. “Durante ese tiempo nos hemos enfocado en acompañar a las personas que se esfuerzan y construyen, desde los cimientos, proyectos que hacen crecer al país, a los que emprenden sueños y llevan proyectos innovadores que traspasan fronteras. Hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar siendo parte de las soluciones que fortalezcan el tejido productivo del país”.



Gracias a su estrategia de transformación, Banco Agrícola fortaleció sus canales físicos y le apostó a mejorar la oferta en los canales virtuales. Esto les permitió, a sus clientes tener mayor cercanía y una respuesta confiable, fácil y oportuna a sus necesidades, y al banco, promover la inclusión financiera y adopción digital. Esta transformación digital ha facilitado apoyar la reactivación económica para pequeños y medianos empresarios.



Como parte de las iniciativas bajo su estrategia, Banco Agrícola dio pasos importantes para mejorar la inclusión financiera con la cuenta de ahorro 100% digital, Cuenta Fácil; Pago a través de códigos QR; y Wompi, una herramienta de pago que impulsa las ventas de clientes pymes, ofreciendo una nueva forma de vender en línea.



El banco también continuó avanzando con su proyecto de Omnicanalidad, completando una renovación total de la e-banca Personas con funcionalidades innovadoras que facilitan la vida de los salvadoreños para realizar transacciones bancarias desde cualquier lugar y en el momento que lo necesiten, especialmente en tiempos de pandemia. Además, puso a disposición servicios novedosos como: Retiro de efectivo sin tarjeta en ATM’s y Corresponsales Financieros; Cobro de remesas; Pago de Tarjetas de Crédito y Préstamos de otros bancos; Notificación de Viajeros para reporte de tarjetas; Vinculación de clientes salvadoreños en el exterior; y un sistema de metas que permite a nuestros clientes ahorrar de forma fácil y accesible para alcanzar sus sueños.