Zacapa 23 El Alma: Un ron premium para el mundo desde el corazón de Guatemala

De E&N Para Ron Zacapa

Lorena Vásquez es una autoridad en el refinado mundo del ron y es la creativa detrás del desarrollo de la Colección Heavenly Cask queda vida a Zacapa 23 El Alma.

Vásquez -una de las pocas mujeres master blender en el mundo- destaca que Zacapa 23 El Alma, celebra el viaje que la miel virgen realiza por cada una de las barricas que forja la magia de Ron Zacapa, una marca guatemalteca que conquista paladares y consumidores en más de 122 países. Agregó que la nueva colección es el resultado de mucha investigación y de un proceso que se inició con una idea clara del resultado que buscaban obtener, así como del pleno conocimiento de las barricas con las que se fabrica, pero sobre todo “de mucha pasión y amor por el trabajo, siempre orientadoa brindar al consumidor un producto de lujo”.

Zacapa 23 El Alma, explicaVásquez, es una mezcla de rones totalmente diferente a Zacapa 23. Durante su proceso de añejamiento la mezcla pasa por cuatro barricas: una donde antes añejaron whiskey americano, otra ex whiskey americano tostado, una ex vinos de Jerez y otra ex Pedro Ximenez.

La master blender agregó que antes de finalizar el proceso de añejamiento el ron descansa una segunda vez en las barricas de ex whiskey americano “enigmáticamente tostadas”.

“Cuando las barricas están siendo tostadas se forman unas grietas en su interior que permiten que el ron penetre al alma de la misma”, explicó la experta sobre un proceso que añadió “hace que destaquen las sensaciones de sabor extraordinarias que aporta”.

Esta mística de trabajo ha hecho famoso a Ron Zacapa y lo ha convertido en una marca embajadora de Guatemala a escala global. “Es un orgullo de poner a Guatemala ante los ojos del mundo a través de un ron de lujo tan emblemático como Ron Zacapa”, explicó Vásquez.

Durante cuatro años, Ron Zacapa lanzará una mezcla de edición limitada que hará que los consumidores descubran la esencia de Zacapa 23.

PROCESO

El viaje de Zacapa 23 El Alma inicia con la materia prima (la miel virgen, el jugo de caña concentrado) que recibe un añejamiento especial a 2.300 metros sobre el nivel del mar y usando el Sistema Solera dinámico, donde cada una de las barricas por las que se añeja Ron Zacapa aporta notas, aromas y sabores únicos al ron.