Mastercard impulsa una nueva frontera en pagos comerciales

Por: E&N Brand Lab

Chad Wallace, Vicepresidente Ejecutivo y Jefe Global de Soluciones Comerciales de Mastercard, conversó con Estrategia & Negocios sobre tendencias, desafíos y oportunidades que se vislumbran en materia de pagos corporativos, incluyendo la aparición y uso de nuevas tecnologías.

La conversación tuvo lugar en el marco del evento “The Next Frontier of B2B Payments: Driving Innovation in the Procure to Pay Process” (La nueva frontera en los pagos B2B: impulsando la innovación en el proceso de compra a pago), que Mastercard celebró el 17 de agosto en Costa Rica, en asociación con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).

SOLUCIONES RÁPIDAS Y CONVENIENTES

Según el ejecutivo de Mastercard, la pandemia tuvo un impacto profundo en los consumidores y en su mentalidad con respecto a los pagos. Esto incluye la expectativa de soluciones digitales más fáciles, fluidas e instantáneamente disponibles para satisfacer sus necesidades de manera efectiva y en el momento adecuado.

Este mismo patrón se ha observado en las empresas, en que se buscan soluciones que agilicen procesos, aumenten la visibilidad del estado de los pagos y ofrezcan una experiencia de pago y cobro de cuentas completamente sin fricciones. Las grandes corporaciones históricamente han sido más lentas en adoptar nuevas tecnologías de pago. “Sin embargo, hemos presenciado un cambio secular significativo hacia lo digital en los últimos años”, señaló Wallace.

Para ello, Mastercard ha desarrollado un conjunto comprehensivo de soluciones innovadoras que permiten a las empresas agilizar pagos y cobros, garantizar transferencias de datos eficientes, optimizar el capital de trabajo y proteger los pagos y la información comercial sensible. “En Estados Unidos, por ejemplo, acabamos de lanzar un novedoso producto de cuentas por cobrar que permite automatizar esos pagos recibidos”, detalló Wallace.

CONVERGENCIA DE PLATAFORMAS Y PRODUCTOS

El ejecutivo de Mastercard señaló que los márgenes más ajustados en algunas empresas se traducen en una necesidad creciente por operar de manera más eficiente. Ello implica un aumento en la automatización de procesos manuales y la sustitución de sistemas heredados por nuevas tecnologías para mejorar los resultados.

Los procesos de AP/AR (cuentas por pagar / cuentas por cobrar) pueden ser lentos y propensos a errores. Su digitalización permite mejorar el flujo de efectivo y de ingresos en general. Además, hace posible que las empresas ahorren tiempo, se comuniquen con los clientes más rápido y se aseguren que las facturas/recibos de pago se rastreen sin problemas, reduciendo así la frustración tanto para los compradores como para los proveedores.

Por otro lado, el especialista de Mastercard resaltó la importancia de la convergencia de plataformas y la consolidación de productos financieros dentro del ecosistema de pagos B2B. En el pasado, explicó, las tarjetas, préstamos directos, el financiamiento de la cadena de suministro y el crédito comercial eran dominios separados, aunque adyacentes. Ahora, están convergiendo y dando lugar a nuevos modelos con la tarjeta virtual ocupando una posición central.

Están surgiendo nuevas soluciones que, de manera segura, emplean datos de pago para proporcionar a las empresas una visión más clara sobre cómo y dónde están gastando dinero, y con qué proveedores. Esta tendencia se alinea con la prioridad que los directores financieros dan, de forma creciente, a la visibilidad del gasto.

Contar con la tecnología adecuada para el manejo de información, por ende, se convierte en un elemento esencial. La capacidad de mantener ese control, transparencia y conocimiento permite que las organizaciones tomen decisiones informadas que mejoran sus resultados.