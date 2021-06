TOM 2021: Las claves de PPG para estar cerca de los consumidores y ser una TOM

Por Carlos Ferrera - estrategiaynegocios.net

Una de las claves que PPG encontró para agregar valor a la marca durante la pandemia fue cómo reformar los espacios, en un momento en que estos se estaban transformando en una oficina, un aula de clase o un gimnasio.



En ese momento se realizaron varios webinars sobre tips y consejos sobre cómo los productos de PPG podían modificar los espacios. “En cuatro meses se realizaron cursos para 90,000 personas”, dijo Horario Dobal, director de Marketing PPG-Centroamérica.



“Este fue un año con muchos desafíos que nos hizo repensar completamente el negocio”, destacó Dobal, durante su participación en el último día del evento Top of Mind 2021 que presentó la Revista Estrategia & Negocios.



Para mantener a la marca en el Top Of Mind una clave fue el respaldo global de la compañía. PPG es una empresa global con más de 135 años en el mundo, con presencia en más de 50 países. “Somos más de 45,000 personas en PPG que están pensando en soluciones de recubrimiento para las distintas industrias”.



Dobal destaca que esta innovación no solo les ayuda en los productos, sino en la experiencia de compra. “Traemos mucha experiencia de compra derivada de distintos insights, distintos mercados, que a veces nos marcan tendencias”.



Sumado a ello, la compañía tiene un portafolio de marcas líderes. Comex es una marca con más de 65 años que está presente en 8 países, con más de 5,000 tiendas, desde México hasta Panamá. Por su parte, Glidden es una marca de 145 años, que está presente en 9 países. “Tener una marca fuerte nos ayuda a venir con las mejores soluciones”, señala.



Al inicio de la pandemia lo primero que la compañía hizo fue cuidar a su gente para que se sintieran seguras y protegidas. Al ser una empresa global esto les ayudó a ganar tiempo para establecer protocolos de seguridad.



La pandemia también afectó en la parte emocional. Para motivar a los empleados se realizaron distintas acciones de engagement. “Creo que en el momento de mayor distanciamiento social fue cuando más nos acercamos porque hubo distintas dinámicas, muchas digitales, en donde nos conocimos de otra manera”, explica.

Descubrieron una oportunidad para desarrollar a la gente, quienes estaban conectados desde sus casas. Señalo que se hicieron actividades de desarrollo donde la gente se capacitó y se involucró en otros proyectos.



Una vez la gente estaba segura y comprometida, se pudo transmitir esa seguridad a los clientes.



Se mejoraron todas las plataformas digitales, los sitios web, los catálogos online la geolocalización correcta de las tiendas (propias, de concesionarios y distribuidores) para comunicar los horarios, direcciones, teléfonos.



También se derribaron mitos sobre la compra de color en línea. “Increíblemente no tuvimos reclamos de colores. La gente compró color por internet y no hubo reclamos”, afirmó.



En una época en que todos hablan de e-commerce, lo que los diferencia como marca es el asesoramiento en el punto de venta. “Lo que hicimos fue distinto, fue poner el asesoramiento más cerca de la gente”.



Dobal asegura que es importante entender todo el viaje del cliente para ver la etapa, la herramienta para acercarse y tomar una decisión. “Dar información de valor en cada instante en ese viaje”.



“Este año de pandemia nos dimos cuenta lo importante que es el hogar. El hecho de que como marca tengamos como misión protegerla y embellecerla, son dos claves de la comunicación que nos hacen mucho sentido. La gente revalorizó las cosas más simples”, enfatizó.