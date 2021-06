PPG: Fortalece su modelo de negocio a través de sus marcas

Por E&N para PPG

En el contexto de la pandemia, cuando se hizo tendencia el teletrabajo y la educación en casa, la redecoración de los espacios se volvió una necesidad real y con ella, la selección adecuada del color de pintura que se aplicaría en ellos.

PPG Centroamérica, representante de las marcas Glidden y Comex en la región, comprendió la relevancia de la asesoría en los puntos de venta y otorgó un valor agregado a sus clientes.

Horacio Dobal, Director de Marketing PPG Centroamérica, explicó que trajeron a la región avanzada tecnología a través de sus máquinas color Tester, que entregaban gratis una muestra de 100 ml del color de pintura que elegían los clientes y hasta los expertos -arquitectos y decoradores- para que la aplicaran en los espacios a redecorar y confirmaran si les provocaba el impacto y la satisfacción deseada.

“En esta industria, en el punto de venta, la experiencia es importante. Con nuestras marcas Comex y Glidden hicimos posible que nuestros clientes tuvieran la muestra y la probaran en su casa”, destacó.

La estrategia de PPG estaba dirigida, en su primer momento, a los clientes do it yourself, pero con la implementación descubrieron que el cliente profesional llegaba para llevar muestras a sus clientes.

“Yo siempre digo: ‘Esta es una compra que lleva más tiempo que otra, pero si resolvemos las dudas del consumidor, disfrutará la experiencia y ese es el valor que no dan otras marcas’”, valoró Dobal.

De acuerdo con las cifras de la empresa, que cuenta con presencia en más de 70 países y tiene más de 135 años de experiencia, cuando estos puntos de venta transformaron la experiencia del cliente, la facturación puede aumentar hasta un 30%.

“Ahora queremos llevar este concepto a otros puntos de venta que no teníamos contemplados, porque entendemos que el cliente no sólo ve el precio, sino que valora encontrar asesorías. Sin hablar de precio, aumentamos nuestra venta porque damos una experiencia diferenciada”.

La innovación es otro pilar importante, basado en las macrotendencias que presenta el mercado actual, trayendo productos orientados a la tendencia de salud y bienestar, de sustentabilidad y perfomance.

“Tenemos productos amigables con el medio ambiente, y día a día seguimos mejorando fórmulas para lograr mejores rendimientos”, enumeró el Director de Marketing PPG Centroamérica.

PPG es una empresa que confía en Centroamérica y a través del respaldo global de la innovación, de una mejor experiencia con el cliente y de diversos adelantos tecnológicos en su modelo de negocio está lista para seguir participando fuertemente en el mercado local.

Líder global

- Año y país de nacimiento de la empresa: PPG fue fundada en 1883, en Estados Unidos.

-Mercados con presencia: Tiene operaciones en más de 70 países y 156 plantas de producción.

-Portafolio: 47.000 colaboradores. Entre sus marcas están: Glidden, Comex, Sigma, Amercoat y muchas más a nivel mundial.