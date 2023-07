Las empresas deben adaptar ya la circularidad como estrategia de negocio

“Recordemos que históricamente trabajamos desde una economía lineal. Que se hace un producto, se consume y desecha... Pero, la circularidad es un cambio, una evolución Inevitable de lo que es ser una empresa, no importando su rubro... Las empresas que no se adapten van a dejar de existir en 30 a 50 años”, agregó el presidente de FUNDEMAS.

El programa, que cuenta con 17 centros de acopio, se ejecuta desde 2021 y desde entonces se han generado US$5 millones de ventas, creado más de 1.600 empleos, capacitado a más de 1.000 personas y reciclado 16.900 toneladas de materiales (cartón, papel, plásticos, y hay una industria que los trabaja).

“En la medida en que, con esta alianza entre grandes empresas, recicladores y FUNDEMAS se fortalezcan para los procesos de reciclaje, se reduce en parte la producción y utilización de materiales vírgenes para la elaboración de productos plásticos u otros que contribuye a la reducción de la huella de carbono de los materiales”, agregó de Cornejo, en su presentación.

Para finalizar se habló de la retribución de este pensamiento hacia la empresa y Regalado apuntó “no habrá un cambio inmediato, no vamos ver resultados en Excel rápido, pero si invertís US$1 en este momento en tu empresa ante el cambio climático, quiere decir que en 10 años no vas a estar invirtiendo US$15, como quizá, otras que no lo hicieron al inicio de la crisis sí lo estarán haciendo. Es de verlo pensando en 10 a 15 años”.

Dignificación de su labor

A más de 350 recolectores se les ha entregado equipo de protección como lentes, carretillas, chalecos y guantes.

Igualmente, se les capacita en el tema. “Ellos lo ven como la graduación de su vida y se sienten importantes”, indicó de Cornejo.