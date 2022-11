Comunidades de San Rafael del Sur (Nicaragua) se benefician con iniciativas de impacto social

Por E&N Pyme-emprende

Mujeres y jóvenes de San Rafael del Sur (Nicaragua) se benefician con iniciativas de impacto social.

El Programa Mujer Impulsa está enfocado en desarrollar las capacidades de liderazgo y emprendimiento de las mujeres del municipio de San Rafael del Sur. Con este programa 36 de ellas se están graduando y presentando sus emprendimientos.

Eveling Jarquín Baltodano, una de las mujeres beneficiadas, manifestó que ha sido una experiencia muy satisfactoria participar en estos programas. “Estoy muy contenta porque he adquirido nuevos conocimientos que me han ayudado a desarrollar mi emprendimiento. Como grupo desarrollamos creaciones y decoraciones de eventos y personalmente lancé mi panadería, algo que tenía en mente desde hace mucho tiempo pero que no sabía por dónde empezar”, señaló.

Por su parte el Programa Yo Digital busca reducir la brecha digital a través de la implementación de las nuevas tecnologías. Este programa tiene dos etapas, graduando en total 110 jóvenes de San Rafael del Sur y 90 de Ciudad Sandino.

Ana Gabriela López, coordinadora de Impacto Social de CEMEX Nicaragua, destacó que con la ejecución de estos programas se mejorará la calidad de vida de cientos de mujeres y jóvenes de San Rafael del Sur y Ciudad Sandino, puesto que han desarrollado habilidades que les permitirán destacarse como líderes tanto en el mercado laboral como en la creación de emprendimientos.

María Eugenia Mayorga, gerente de operaciones de Impact Hub Managua, señaló que las mujeres y hombres que participaron en ambos programas lograron desarrollar habilidades blandas, enfocadas en liderazgo y orientadas a la reducción de brecha digital.

En el marco del cierre 2022 se realizó una feria donde las mujeres beneficiarias presentaron sus emprendimientos. La actividad contó con la participación de 30 familias del programa Huertos Saludables, impulsado por CEMEX Nicaragua y respaldado por líderes locales, la Alcaldía Municipal de San Rafael del Sur y jóvenes del Centro de Investigación, Capacitación y Formación Ambiental (Cicfa).