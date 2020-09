Elsa Palou: Contagiarme de covid-19 me dejó con más deseos de ayudar a salvar vidas

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

“Me contagié atendiendo pacientes y me tocó estar 10 días en el hospital. Me hizo cambiar mi óptica de la pandemia, porque me tocó verla desde la perspectiva de paciente y ver la posibilidad real de morir”, comenta Elsa Palou, una infectóloga hondureña quien desde que apareció el nuevo coronavirus en el mundo empezó a seguirle la pista y estudiarlo.

Recuerda que, luego de los días de aislamiento en un área de covid-19 de un hospital hondureño se interesó más en ayudar. “Salí con más deseos de poder ayudar, colaborar y, de hecho, lo hemos estado haciendo”.

El objetivo de la también exministra de Salud fue, desde el inicio, ayudar a salvar vidas y lograr que Honduras supiera qué hacer ante la llegada inminente de este virus, que, como lo describe “mide apenas micras, pero revolucionó la normalidad en el mundo entero”.

Palou, una de las más reconidas especialistas de Honduras y que lleva más de tres décadas ayudando a salvar vidas. En tiempos de pandemia, dispuso todo su conocimiento para estudiar el nuevo coronavirus, sus características, los síntomas y secuelas. Esto para entregar documentos que sirvan de guía para enfrentar esta nueva pandemia, la cual inició en 2019 en China y afectó al mundo en cuestión de meses.

Elsa junto a otros colegas trabajó en el desarrollo de la plataforma “Todos contra el covid-19”, que funciona con un sistema satelital, georeferenciado y tridimensional que permite rastrear contagios y áreas de riesgo. Además, dicha plataforma permite elaborar encuestas clínicas. Los resultados generan un algoritmo que categoriza a la población en casos probables y dentro de estos si es leve, moderado o grave.

También, capacitaron a los médicos del sistema 911 y lograron especializar sobre el tema a otros colegas y estudiantes en servicio social que saldrán a prestar atención al interior de Honduras mientras continúe la pandemia.

Palou no dejó la atención directa de pacientes, pero asegura que no estaba satisfecha. Tenía una visión más amplia del rol que debía cumplir en esta pandemia, que la compara con la vivida en el país en la década de 1980, cuando el VIH-SIDA se convirtió en epidemia, momento en el que ella regresaba de Estados Unidos, donde se especializó en infectología.

“Viendo a los pacientes de uno en uno, claro uno puede ayudar. Pero, estudiando toda la evidencia científica del mundo y del país, podemos ayudar a miles y millones de personas y a salvar vidas”, agrega.

Desde pequeña tenía la vocación de atender pacientes

La Fundadora del Servicio Infectología INCP (Hospital del Tórax) no se arrepiente en ningún momento de ser médico, recuerda que desde pequeña jugaba a curar y cuidar a sus muñecas, hermanos y primos. “Cuando llegó el momento de la Universidad, ni lo dudé. Yo lo veo así: ‘Si puedo ayudar a que otras personas se salven, con muchísimo gusto lo haré’”.

La médico, que llegó al más alto cargo del país como minsitra de Salud, también ha estado al frente del Colegio Médico de Honduras, es miembro del Consejo Técnico Asesor en VIH/SIDA de la OPS y fue fundadora del Servicio de Infectología y Centro de Atención Integral a Pacientes con VIH/SIDA del Instituto Nacional Cardiopulmonar.

Frase: No importa lo que suceda, si nosotros estamos confiando en Dios y de su mano, vamos a salir adelante.