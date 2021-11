Carol Frazer: Autora de un 'Gran destino' y luchadora contra la inequidad

Por Gabriela Origlia, E&N



Carol Frazer Haynesworth ha vivido y trabajado en diferentes lugares del mundo; en 2016 fundó la organización Black In The World para crear el archivo más grande en el mundo de la historia de afro-descendientes líderes en cada continente en las áreas de gobierno, política, negocios, educación, música y cultura.

Fue su mamá Bertha García de Frazer -enfermera de profesión-, quien murió en 2007, quien le dio las herramientas para llevar adelante su vida personal y profesional. La familia, cuando Carol era chica (nació en San Pedro Sula), se fue a vivir a La Ceiba y su madre abrió un negocio de mariscos: “Ayudaba, servía de mentora a jóvenes, de cualquier raza pero a los negros en particular”. Eso le sirvió de pauta; más allá de sus logros económicos y de la sociedad, nunca negó sus raíces. “Eso ha sido importante para mí; a donde he ido llevo con orgullo y dignidad mis orígenes afro”.

A comienzos de su carrera dirigió iniciativas de marketing para Time Warner (Estados Unidos, América Latina y Reino Unido), Mattel, Meredith Corporation, NBCUniversal, The Economist y también se ocupó de los esfuerzos para la diversidad y equidad de Teach for America.

Como mujer está convencida de que es clave ser “inspiradoras” de las generaciones que vienen. “Creamos hijos que pueden seguir ese legado”, sintetiza. En los tiempos difíciles de pandemia entiende que las mujeres han hecho una contribución “crucial”. “Lo hemos hecho en varias facetas, en negocios, empresas, hogares y familias, siempre de una forma desafiante. Las únicas que tenemos una historia de liderazgo en esos espacios somos las mujeres. Podemos brillar pese a los desafíos”.

En la actualidad es la directora de Estrategia e Inclusión Multicultural, de la agencia creativa Carmichael Lynch. Antes estuvo en IPG Mediabrands, donde fue vicepresidenta, directora Ejecutiva de Diversidad, Equidad e Inclusión y también estuvo a cargo de la exitosa estrategia e inversión de Ulta Beauty. Recuerda que mientras trabajaba en CNN tuvo su divorcio. Un momento duro que hizo que se cuestionara su capacidad “de seguir adelante”.

Frazer Haynesworth está comprometida con la puesta en discusión de una “nueva agenda” no sólo a nivel general sino entre las mujeres. Está persuadida de que muchas de las que lograron una posición profesional, una carrera y una posición, “fragmentaron la lucha dejando a muchas atrás. De manera consciente o inconsciente, nos incluimos a nosotras en la discusión y no debemos olvidar que la cadena es tan fuerte como la pieza más débil. Hemos cerrado el circulo y hemos dejado afuera a otras”. Apunta que, al comienzo de las carreras profesionales, todos quieren “colaborar con la niña” pero cuando compite, cuando “se vuelve un reto”, la situación cambia. Carol No pierde la oportunidad y el compromiso de ser “la voz” para contar estas inequidades.

Su libro publicado hace seis años, “Coautor de tu Gran Destino”, fue un “éxito” porque impactó “en la vida de mucha gente”. Prepara una nueva obra. “Hoy soy otra mujer, quiero hablar de esta nueva agenda en la que creo”. Además avanzará en la producción de documentales con una productora de Hollywood con amplia experiencia en trabajar sobre la temática femenina.

Más allá de la economía

Su nueva pasión es generar una solidaridad no solo socio económica, sino también “con las mujeres que están siendo abusadas, con las que están matando”

Frase:

“Una mujer que tiene una vida profesional inspirada por su talento y su inteligencia tiene retos diferentes; no es una vida mejor que otra, pero sí es distinta -sostiene-. A pesar de que hemos logrado una silla en los directorios nuestras voces todavía no se hacen escuchar como deberían. El salario no es equitativo por razas, no solo es distinto al del hombre”