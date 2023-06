Ensayo sobre la vida de la matemática panameña Jeanette Shakalli recibe reconocimiento

Este año 2023, Gonzales entrevistó a Shakalli y escribió un ensayo sobre su vida personal y su trayectoria profesional como mujer matemática titulado “La Asombrosa Dra. Jeanette Shakalli”. La redacción narra la vida de la panameña desde su infancia hasta su experiencia como Directora Ejecutiva de la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT).

La narración de Gonzales indica que la “Dra. Shakalli es, sin duda, una mujer notable que ha construido una vida en torno a una pasión que ama mucho. Si bien puede parecer lejano e inalcanzable seguir tus sueños, aconseja: Cuando descubras lo que te hace feliz, no lo dejes ir. No permitas que otras personas te digan lo que puedes y lo que no puedes hacer”.

“FUNDAPROMAT se creó justo antes del COVID y con todo el mundo encerrado, la Dra. Shakalli no pudo realizar las charlas que tanto amaba en persona. A pesar de esto, FUNDAPROMAT tomó la iniciativa de realizar eventos virtuales de cinco a siete veces por semana. Inicialmente fundados para la gente de Panamá, los eventos virtuales llamaron la atención de miles de personas en todo el mundo. La Dra. Shakalli comenta: ¡Creamos una comunidad en línea! Con tan solo tres años, FUNDAPROMAT ha albergado más de quinientos eventos con más de 50,000 participantes”, precisa la narración que lleva por título “La Asombrosa Dra. Jeanette Shakalli”.

Grandes frutos

Por su parte, Shakalli indicó que haber sido escogida por una estudiante de los Estados Unidos para divulgar su trabajo en la Fundación es “un signo claro que a pesar de ser una organización joven, el impacto de la labor que se he llevado a cabo ha transcendido las fronteras de Latinoamérica.”

“Poco a poco seguimos viendo cómo vamos ganando espacios en foros muy importantes alrededor del mundo. Sin lugar a dudas esto es de una enorme relevancia para nosotros porque nos permite establecer vínculos con otros profesionales y organizaciones que, como nosotros, trabajan para que niños, jóvenes y familias enteras conozcan lo maravillosas que son las matemáticas. Esperamos también incentivar a más empresas privadas y fundaciones nacionales e internacionales a apoyar nuestros esfuerzos de divulgación de las matemáticas y convertirse en patrocinadores de la Fundación con el fin de poder continuar organizando eventos gratuitos, tanto virtuales como presenciales”, señaló la Directora Ejecutiva de FUNDAPROMAT.