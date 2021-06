¿Sabes que es un MBA y un EMBA? Diferencias y similitudes que te van a ayudar a elegir tu destino formativo

Por E&N Brand Lab para ESCP Business School

Los profesionales deben seguirse capacitando, así tengan pocos años de experiencia o muchos acumulados.

En las ofertas de educación ejecutiva se habla de dos programas unos conocidos como MBA y otros como EMBA.

¿Cuál me conviene tomar en este año? El hecho de que la selección sea correcta tiene una aplicación directa en la consecución de cualquier expectativa y también objetivos.

Diferencias y similitudes entre MBA y EMBA

Entre el MBA y el EMBA suele haber cierta confusión y por eso, aquí te vamos a desvelar varios ítems que consideramos clave a la hora de ayudarte a decantarte por uno o por otro.

Cabe resaltar que ambos programas dan una proyección internacional y comparten el talento del profesorado.

ESCP Business School aplica en ambos la metodología “learning by doing” que implica, entre otras cosas, el realizar proyectos de consultoría tomando contacto real con equipos multiculturales en empresas reconocidas a nivel mundial y/o startups.

Asimismo, ambos te ofrecen la oportunidad de especializarte a través de sus cursos electivos y compartir el aula con participantes de más de 30 nacionalidades.

La fuerte red de antiguos alumnos de la Escuela cuenta con 65.000 miembros en 150 países. Todo ello junto a una extensa red de relaciones con empresas nacionales y multinacionales, permite a ESCP ofrecer oportunidades profesionales únicas a nivel internacional.

¿Qué tipo de profesional eres?

- Si eres un profesional joven y cuentas con 3 a 6 años de experiencia, hablas inglés, quieres desarrollar tus habilidades profesionales, acelerar tu carrera hacia puestos senior de dirección y estudiar en distintos países y campus, entonces el MBA es tu mejor opción.

“En ESCP Business School preparamos a los alumnos para asumir la responsabilidad de dirigir una compañía y afrontar las dificultades que puedan presentarse en un mundo global, influido por las nuevas tecnologías y alcanzando simultáneamente los objetivos económicos y de sostenibilidad, estos son los puntos de valor que nuestro MBA ofrece a sus alumnos para obtener el éxito profesional”, comenta Laura Reyero Directora Académica del MBA in International Business en el Campus de Madrid.

-Si cuentas con más de 6 más años de experiencia y tu objetivo es conseguir una alta progresión de carrera, así como cerrar la brecha existente entre tus potenciales sin explorar y los líderes de clase mundial y convertirte en un profesional con impacto e influyente en el ámbito empresarial del futuro. Entonces el EMBA es tu mejor opción.

¿De cuánto tiempo dispones para hacer tu programa?

- Si cuentas con 10 meses en tu vida para estudiar y vivir una experiencia inolvidable en dos países diferentes (un semestre en cada uno) y realizar un proyecto de consultoría real en cada uno de los países para adquirir experiencia internacional. El MBA es tu mejor opción.

En ESCP Business School puedes elegir 24 electivas en 7 países.

El Executive MBA de ESCP Business School ha sido además elegido como el 7º mejor del mundo, en el ranking del Financial Times 2020, así como el primero del mundo en progresión de carrera.

Esta opción se puede realizar en 18, 22 o 30 meses. y consta de 9 Materias obligatorias + 10 Materias electivas (a elegir de un portfolio de 50 disponibles) + 5 Seminarios Internacionales + 1 International Consulting Project (ICP) + Sesiones de Coaching personalizado (individual).

- Si lo que necesitas es una formación ejecutiva part-time 100% internacional que cuente con flexibilidad y personalización en cuanto a itinerarios de estudio, formatos (presencial, online o blended) y composición curricular, el EMBA es lo que estás buscando.

Según Miguel Palacios, Professor of Management at ESCP Business School and Executive Education Associate Academic Dean at the Madrid Campus, el EMBA atrae a candidatos con ambiciones de carrera multinacional que buscan un retorno claro a su inversión en dinero y tiempo.

Al final del programa los conocimientos adquiridos, el contexto multicultural de itinerarios de formación y profesores y la relación con el conjunto de la clase hacen que se produzca un aprendizaje y se genere una red de amigos y contactos internacionales únicos.

