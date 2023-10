Tres tendencias de negocios que reconfiguran a Latinaomérica: COA

Por Pablo Balcáceres - Desde Miami para Revista Estrategia & Negocios

Las empresas visionarias han sabido anticiparse o montarse en las tendencias que reconfiguran los negocios; sin embargo, no todos los jugadores en LatAm se adaptan al ritmo que exige la nueva economía. Council of the Americas (COA) abordó las exigencias más relevantes que enfrentan los inversores en la actualidad durante su COA Symposium de 2023, en Miami. La institución representa a unas 200 empresas corporaciones de alto nivel en el continente.

Además, el COA celebró la entrega de los 28th Bravo Awards, enfocados en homenajear a los líderes inspiradores. Luis Miguel Castillo, presidente de Grupo Mariposa, recibió el premio BRAVO como Líder Visionario de los Negocios del Año, en el marco del éxito de la expansión de la empresa de origen guatemalteca y sus aportes al desarrollo social. Entre otros premiados destacan la General Laura J. Richardson, comandante del U.S. Southern Command (Líder Hemisférico del Año); Pix, el sistema de pagos del Banco Central de Brasil (Faro de Innovación; y Francisco Ruiz-Tagle, CEO de CMPC (CEO Sostenible del Año).

Los desafíos según el COA:

El valor dentro de la Inteligencia Artificial

¿Cuál es la diferencia entre la “Inteligencia Artificial Tradicional” y la actual? Sebastián Barrios, vicepresidente sénior de Tecnología en Mercado Libre, la resume en los resultados, o el output, de cada una.