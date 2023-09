BRAVO Business Awards 2023 reconoce dedicación y experiencia de cuatro líderes destacados

Por estrategiaynegocios.net

Council of the Americas (COA) anuncia a los galardonados de la vigesimoctava edición de los BRAVO Business Awards. Los homenajeados y otros líderes de la región se darán cita para esta gala el próximo 20 de octubre en Miami, Estados Unidos.

Previo a este encuentro, en una reunión limitada, abordarán temas relacionados con el desarrollo de Latinoamérica.

La conferencia panregional convocará a una comunidad exclusiva de líderes de alto nivel que influyen en el panorama empresarial de América Latina.

En el evento se hablará de negocios globales con un enfoque en América Latina, incluyendo la inteligencia artificial como catalizador para la transformación empresarial, las perspectivas del sector empresarial para reducir las emisiones de carbono, el ecosistema tecnológico de América Latina y la revolución de pagos, entre otros.

-Homenajeados-

Los premios reconocen la excelencia y el liderazgo en los negocios y en las políticas públicas en el hemisferio occidental.

"El grupo de homenajeados de este año representa liderazgo, dedicación y experiencia sobresaliente en su ámbito, fundamentales para garantizar un futuro más próspero para la región", dijo Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de Americas Society/Council of the Americas.

"También muestran la importancia de elevar los lazos entre Estados Unidos y América Latina para avanzar en nuestros objetivos comunes hacia el desarrollo sostenible del hemisferio occidental", agregó.​​​

Los galardonados en 2023 serán:

· La General Laura J. Richardson, Comandante, Comando Sur de los Estados Unidos, será honrada por su trayectoria profesional y liderazgo. Ha alcanzado uno de los puestos más altos del Ejército de los Estados Unidos, y gracias a su compromiso fortaleciendo las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, ha contribuido a promover la seguridad, la libertad y la prosperidad en el hemisferio occidental.

· El presidente de Grupo Mariposa, Luis Miguel Castillo, será honrado por su espíritu emprendedor y su fuerte compromiso para impulsar el crecimiento empresarial y el impacto social en Centroamérica y más allá.

Durante un período de volatilidad sin precedentes, el liderazgo y la visión de Castillo han llevado a Grupo Mariposa a crecer más del 50 por ciento en los últimos seis años. Consolidando aún más su presencia como un importante conglomerado de alimentos y bebidas en la región, Castillo ha dirigido la creación de la cartera de marcas de bebidas propias de la compañía, Beliv, que se ha quintuplicado desde su creación en 2009.

· El ecosistema Pix del Banco Central do Brasil será reconocido por el profundo impacto de la iniciativa promoviendo la inclusión financiera, convirtiéndose en un modelo no solo para América Latina, sino para el mundo. Como impulsor clave de la innovadora iniciativa, Roberto Campos Neto, Gobernador, aceptará el premio en nombre del Banco Central do Brasil.

· El CEO de Empresas CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, será reconocido por su liderazgo dinámico dirigiendo el crecimiento de la compañía y las prácticas de sostenibilidad líderes en la industria.

Los Premios de Negocio BRAVO serán precedidos por el Council of the Americas Symposium, la principal plataforma de intercambio y diálogo de América Latina

Council of the Americas es la principal organización empresarial internacional cuyos miembros comparten un compromiso común con el desarrollo económico y social, los mercados abiertos, el estado de derecho y la democracia en todo el hemisferio occidental.