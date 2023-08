SpaceX pone en órbita 21 satélites Starlink

Se trata del decimoquinto vuelo de la primera etapa del propulsor en apoyo de esta misión, destacó la empresa, que añadió que, tras la separación de las etapas, la primera aterrizará en la nave no tripulada Of Course I Still Love You, en el océano Pacífico.

La compañía de Elon Musk, obtuvo unos ingresos de US$1.500 millones en el primer trimestre de 2023, según informó The Wall Street Journal, citando documentos de la empresa. El beneficio de la empresa en el trimestre se situó en US$55 millones, tras dos años de pérdidas.

El informe también señaló que los documentos de SpaceX mostraban que sus ingresos en 2022 se duplicaron hasta los US$4.600 millones, mientras que las pérdidas en el periodo de doce meses cayeron de US$968 millones en 2021 a US$559 millones el año pasado.

SpaceX es una empresa privada y no hace públicos sus resultados trimestrales completos.