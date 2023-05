Siete megarriesgos que amenazan la reputación de las empresas

3.- Confrontación geoeconómica

Cada vez más los grupos de interés demandan el posicionamiento de compañías y CEOs en asuntos sociales y geopolíticos. La invasión rusa de Ucrania es un ejemplo paradigmático. Cortar las relaciones comerciales con Rusia, a pesar del coste económico que suponía para algunas empresas, fue prácticamente una necesidad para continuar operando en el mercado democrático internacional. Entre los sectores más afectados, tal y como hemos vivido desde el primer semestre de 2022, se encuentra la energía, pero también en transporte, la industria auxiliar de la construcción, la química, la metalurgia o la pesca.

4.- Fracaso en mitigar el cambio climático

Las promesas y los compromisos sobre el cambio climático han crecido año tras año, pero su ejecución parece lejos de las expectativas generales. La realidad es que no todos los países cuentan con las mismas herramientas y voluntad para cumplir los objetivos lo que hace aumentar la desconfianza general. Los actores más afectados por este riesgo son las administraciones públicas, los grupos políticos y las empresas energéticas o del sector de la alimentación con metas oficiales en la reducción de su impacto medioambiental. De los sectores analizados a través de la conversación digital, el de la alimentación y la distribución son los más expuestos aunque la probabilidad de materializarse es media y el impacto reputacional en caso de hacerse realidad, moderado. Esta situación no significa que el riesgo no exista.