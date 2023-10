Puerto Cortés se mantiene como alternativa para movilizar carga vía el Atlántico

En el 2013, Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) ganó la concesión para operar la Terminal de Contenedores y Carga General de Puerto Cortés en Honduras. Desde entonces, la empresa ha invertido más de US$ 270 millones en infraestructura, tecnología de última generación y modernización de la terminal, convirtiéndola en la mejor opción para el movimiento de carga por el Atlántico en el CA-4 y Belice.

A la fecha, la tasa de ocupación de muelle no llega al 50 %, lo que significa que el puerto cuenta con capacidad para incrementar la carga que se moviliza a través de la terminal en el Atlántico.

· Tiempos de despacho promedio de 3.8 días

· La carga que va en tránsito hacia los países de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y Belice no está sujeta a inspección por parte de las autoridades en OPC. Es importante aclarar que todos los contenedores son escaneados, es decir que hay una inspección no intrusiva. La única razón por la cual se solicita una inspercción intrusiva del contenedor es si lo declarado no coincide con la carga o si se encuentran armas dentro de un contenedor

· Puerto Cortés forma parte del programa CSI (Aduana americana) y mega puerto, que permite que la carga que sale hacia Estados Unidos no esté sujeta a revisión

· La terminal opera 24/7 incluyendo los días feriados sin costos extra