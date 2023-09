Las ‘cualidades enfurecedoras’ de Elon Musk son la clave de su éxito, dice su biógrafo

Específicamente, la voluntad de Musk de correr riesgos y decir lo que piensa ayudó a convertirlo en la persona más rica del mundo y en uno de los empresarios más poderosos. El biógrafo dijo: “Si no tienes toda la tela de Elon Musk, no vas a obtener la innovación.”

″Él tiene estas cualidades enfurecedoras, estos impulsos y estos demonios, pero si los sacas a relucir, no tienes el carácter impulsivo que desencadena las cosas”, dijo Isaacson, quien siguió a Musk durante dos años mientras investigaba su libro.

Musk se ha hecho conocido por decisiones aparentemente impulsivas y declaraciones controvertidas en su plataforma de redes sociales X , anteriormente conocida como Twitter. Esa racha imprudente no puede separarse del historial de innovación de Musk en compañías como Tesla y SpaceX, dijo Isaacson al programa “Squawk Box” de CNBC .

Nada de eso excusa el “mal comportamiento” de Musk, como descargar su ” mal humor ” con sus empleados o desafiar a Mark Zuckerberg a una pelea física , señaló Isaacson. Y muchos otros íconos tecnológicos exitosos pero duros han expresado recientemente arrepentimiento por cómo han tratado a sus empleados.

Mark Cuban, por ejemplo, lamenta haber hecho sufrir a su equipo debido a su enfoque láser en los resultados y la productividad al principio de su carrera. “Ojalá alguien me hubiera dicho que fuera más amable”, dijo Cuban al podcast “Bio Eats World” en junio. “Porque siempre decía vamos, vamos, vamos... Listos, disparan, apuntan. Vámonos. Vámonos más rápido, más rápido”.

La fijación de Bill Gates por los resultados lo convirtió en un jefe autoritario en Microsoft , dijo a los estudiantes en la ceremonia de graduación de la Universidad del Norte de Arizona en mayo.

“No creía en las vacaciones. No creía en los fines de semana. No creía que la gente con la que trabajaba tampoco debería creerlo”, dijo Gates, añadiendo que no se dio cuenta de que necesitaba cambiar hasta que se convirtió en padre. .