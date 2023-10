Grupo Calleja da un paso gigante con el acuerdo de compra de Grupo Éxito en Colombia

En 2018, cuando su cadena Super Selectos abrió su tienda número 100, Francisco Calleja, presidente de Grupo Calleja, destacó que la marca "no es la culminación de un sueño", ya que había más ubicaciones en proceso. "Si cuando comenzamos alguien me hubiera dicho que íbamos a tener 100 tiendas yo no le hubiera creído, por eso para mí es un día especial. Estamos iniciando una nueva etapa en la historia de nuestro supermercado. No hemos terminado nuestro desarrollo de inversión en El Salvador, vamos a continuar esta expansión, trabajando junto a nuestra gente", dijo el empresario en esa oportunidad.

La empresa no es pública y no comparte datos de facturación, pero Francisco Calleja dijo en esa oportunidad que Grupo Calleja era en 2017, una de las dos empresas que registra una mayor recaudación para el fisco con US$144 millones.