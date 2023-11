Estas son las cinco cosas más importantes que la gente espera del trabajo

Sin embargo, una gran mayoría afirmó sentirse segura "de alguna manera", mientras que una cuarta parte afirmó que su situación personal había mejorado en los seis meses anteriores a la encuesta. No obstante, el 23 % de los encuestados se plantea trabajar más horas para hacer frente al elevado coste de la vida.

2. Equilibrio personal y laboral Según la encuesta, el actual clima de incertidumbre económica no ha afectado al deseo de conciliar mejor la vida laboral y familiar. Bastante más de la mitad (61%) de los encuestados no aceptarían un puesto de trabajo si este se viera alterado, sobre todo los trabajadores más jóvenes de entre 18 y 34 años.

4. Expectativas Según los resultados de la encuesta, la subida del coste de la vida ha llevado a muchos trabajadores a pedir ayuda económica a sus empresas. El 39 % de ellos solicita aumentos salariales fuera de su periodo habitual de revisión salarial.

Casi el 30 % afirma que necesita ayuda para pagar la energía, transporte y otros gastos. Pero cerca de la mitad de los encuestados afirman que ya reciben algún tipo de ayuda económica de su empresa.

Aparte de la seguridad financiera, la flexibilidad laboral sigue siendo especialmente importante para muchos trabajadores. Según el informe, el 45 % de los encuestados solo trabajaría en empleos con horarios adaptados, mientras que el 40 % exige acuerdos a distancia o híbridos y el 27 % incluso ha abandonado puestos que no eran lo bastante flexibles.

5. Pertenencia "Los acontecimientos de los últimos tres años han llevado a muchos a reevaluar el valor y el propósito del trabajo en sus vidas, y la gente tiene claro lo que quiere. El deseo de lograr un sentido de pertenencia en el lugar de trabajo -como parte de un equipo o de la organización general para la que trabajan- está impulsando las decisiones profesionales de muchos", afirma Randstad.

De los encuestados, el 54 % afirma que dejaría su trabajo si no se sintiera a gusto en una empresa. Y la mayoría cree que es importante que los valores de la empresa coincidan con los suyos propios: el 42 % afirma que no aceptaría un trabajo si no fuera así.

En cuanto a los valores del empleador, el 77 % afirma que la sostenibilidad, la diversidad y la transparencia son importantes para ellos. Sin embargo, existe una brecha generacional en torno a la sostenibilidad: casi la mitad de los jóvenes (generación Z) encuestados afirman que se negarían a trabajar para una empresa "que no hiciera un esfuerzo proactivo por ser más sostenible". Sólo el 35 % de sus coetáneos de más edad dijeron pensar lo mismo.