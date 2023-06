Empresario nicaragüense, Piero Coen, denuncia confiscación de propiedades

La policía nacional y la PGR no han emitido comunicación al respecto y los medios oficiales del gobierno del presidente Daniel Ortega tampoco se refirieron al incidente.

Medios opositores en el exilio señalaron que es una revancha política del gobierno contra el presidente del Grupo Coen, que tiene la representación para Centroamérica y México de Western Union, por donde se transfieren gran parte de las remesas familiares de miles de personas desde Estados Unidos y otros países a la región.

“Quiero informar que no he sido parte de ningún proceso legal ni he sido notificado de ninguna forma de la existencia de ningún tipo de proceso que justifique el actuar de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República que motive esta confiscación”, sostuvo Coen.

“Les puedo asegurar que no existe ningún delito del cual se me pueda acusar, mucho menos, alguno que atente contra mi país o la sociedad nicaragüense”, indicó en el comunicado, en el que aseguró que “a pesar de la confiscación, seguiré operando nuestros negocios con la misma capacidad, responsabilidad, fortaleza y dignidad con que lo he hecho siempre”.

Además del negocio financiero, en Nicaragua están involucrados en la exportación de bananos y tienen una asociación con el ingenio Monte Rosa, propiedad del guatemalteco grupo Pantaléon, como su principal y más importante productor de azúcar de caña encalidad de colono.