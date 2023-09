Casi la mitad de CEO cree que la IA podría reemplazar sus puestos de trabajo

Se encuestó a 1.600 trabajadores estadounidenses a tiempo completo, incluidos 800 ejecutivos y directores ejecutivos de alto nivel, así como 800 trabajadores no ejecutivos.

“Está claro que la mayoría [de los ejecutivos] piensa que la IA va a ser transformadora”, le dice a CNBC Make It. “No creo que sea un momento pasajero. La gente cree que esto es grande y probablemente sea más grande que Internet”.

Será más difícil para la IA replicar muchas de las “habilidades sociales” que definen a un buen CEO, como “pensamiento crítico, visión, creatividad, trabajo en equipo, colaboración, inspirar a las personas, ser capaz de escuchar y ver”, dice Agarwal.

Eso significa que es casi seguro que los jefes humanos seguirán existiendo, pero sus trabajos pronto podrían verse radicalmente diferentes. Delegar esas tareas mundanas podría ayudar a los directores ejecutivos a centrarse en “las cosas que los convierten en directores ejecutivos... visión y sueños sobre nuevos productos y ventas”, dice Agarwal.

Los directores ejecutivos no son los únicos cuyas responsabilidades están bajo el microscopio de la IA . En promedio, los ejecutivos de alta dirección encuestados por edX dijeron que el 49 % de las habilidades que existen en su fuerza laboral actual no serán relevantes para 2025, y el 47 % de sus trabajadores no están preparados para el futuro del trabajo.