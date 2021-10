Costa Rica: Sector empresarial contribuye a disminuir la pobreza multidimensional

Por Gabriela Melara - Revista E&N

¿Qué tanto impacto tienen los programas que implementan las empresas en la calidad de vida de los ciudadanos? El economista y máster en estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), Andrés Fernández, concluye, luego de analizar varios factores, que estos pueden ayudar a disminuir la pobreza por medio de la gestión de políticas sociales.

Costa Rica ha logrado medir el impacto del programa IPMe, que es una adaptación del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para el sector empresarial desarrollado por la Asociación Horizonte Positivo desde 2017 con el apoyo técnico de Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI).

Este país fue el primero en utilizar esta herramienta por primera vez para el sector productivo, por su impacto, ya que es el sector generador de cerca del 86% del empleo en el país.

Fernández es quien lidera el estudio realizado con el Programa IPM empresarial (IPMe), donde se observa que hubo una disminución en la pobreza multidimensional en hogares de colaboradores de empresas que han implementado esta herramienta, "un hito histórico que se da por primera vez en el mundo, y posiciona a Costa Rica como país pionero en aplicar esta metodología", indica.

“Sí es posible notar que el nivel de pobreza multidimensional de los colaboradores de las empresas que han participado del IPMe ha sido cercano al 14%, inferior al porcentaje de IPM del país, que ha rondado entre el 16% y el 19% entre los mismos años, pero muy cercano al porcentaje de pobreza multidimensional de las zonas urbanas según la medición efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que ha oscilado entre el 12% y el 14,5%”, señala la investigación.

Al analizar de forma detallada los factores que propiciaron la reducción de la pobreza multidimensional es posible identificar mejoras en los niveles de carencias de los veinte indicadores que componen el IPM.

En primer lugar, destacan las mejoras en el ámbito educativo, en particular una gran disminución en la carencia de baja formación o bajo desarrollo de capital humano de los adultos que habitan estos hogares.

Las empresas que forman parte del IPMe han puesto a disposición de sus colaboradores algunas de las siguientes alternativas para que continúen estudiando: becas o estímulos económicos, donaciones de equipo de cómputo, pago de cursos técnicos y becas para familiares, entre otras.

Hasta este 2021, más de 9.000 acciones se han registrado por parte de las empresas participantes. Todas enfocadas en propiciar bienestar multidimensional, aportar en la disminución de la pobreza multidimensional y ayudar a disminuir el alto nivel de endeudamiento que afecta a miles de colaboradores y sus hogares.

“Nos sentimos sumamente orgullosos del resultado del programa que sitúa a Costa Rica y el sector privado como un modelo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE); particularmente, en tiempos tan desafiantes", destacó Mariola Montero, directora ejecutiva a.i. de Horizonte Positivo.

COVID-19

La pérdida de empleos producto de las medidas de cierre y restricciones de movimiento establecidas por el Gobierno durante el 2020 es el factor detonador del incremento en los niveles de pobreza, ya que su efecto inmediato es una reducción en el ingreso monetario disponible en los hogares.

No obstante, la pobreza multidimensional (que mide factores distintos al ingreso) no sólo no creció, sino que incluso se redujo, pasando del 16,9% al 16,1%, lo que evidencia que la afectación de corto plazo fue por la vía de ingresos, pero los efectos de largo plazo podrían materializarse en otros factores distintos a este.

IPM como guía validada

El índice de Pobreza Multidimensional es una métrica de pobreza elaborado por Oxford Poverty & Human Development Initiative que se utiliza en más de 100 países, aceptada por el Banco Mundial (BM) y Naciones Unidas (ONU) como métrica oficial, la cual brinda un análisis integral de indicadores como salud, educación, vivienda, empleo, y estándares para determinar factores que inciden en la condición de pobreza.

Tradicionalmente, la medición de la pobreza en la mayoría de los países ha sido aproximada mediante el análisis del ingreso de los hogares.

Reconocimientos:

“Estas empresas, además de continuar por cuarto año consecutivo de implementación del Programa IPM Empresarial han mostrado compromiso, rigor e impacto, tras haber aplicado la encuesta en dos ocasiones o más, reduciendo al menos 10 de los 20 indicadores del IPMe y el 20% en la incidencia del IPM en la organización”, señaló Mariola Montero, directora ejecutiva a.i. de Horizonte Positivo.

Entre las empresas que ganaron este reconocimiento destacan: BAC Credomatic, pioneros en la aplicación del IPMe. Su programa Posibilidades BAC es hoy un ejemplo de buenas prácticas de Responsabilidad Social empresarial.

A ellos se suma FIFCO, Grupo Purdy, Aeris, Grupo América, Grupo Empresarial del Este y Zona Franca Coyol, que ha apoyado a su gente en temas de endeudamiento crítico, expandiendo sus buenas prácticas a otras empresas de la zona franca.

La base de datos del IPMe utilizada para el documento presentado consta de 37.741 encuestas aplicadas a 32.905 colaboradores de 68 empresas participantes. Estas encuestas han sido aplicadas desde 2017.