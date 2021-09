Old Navy abre en Panamá y anuncia plan de expansión

Por La Prensa (Panamá)



La llegada de nuevos jugadores al mercado en el área comercial promete dinamizar el consumo en estos últimos meses del año. Esta vez se trata de Old Navy, la cadena estadounidense de tiendas de ropa, calzado y accesorios que pertenece al grupo GAP Inc, de donde también es las tiendas Banana Republic y Athleta.



Desde ayer 9 de septiembre abrió la primera tienda de Old Navy en el pasillo del Elefante en el Centro Comercial Albrook Mall. La marca llega de mano de AR Holdings que anuncia un plan de expansión de este retail de la moda en el país.

“ El plan incluye la apertura de nuevas tiendas en Multiplaza Pacific en septiembre y octubre. En en Albrook Mall, la tienda está en el pasillo del Elefante”.

Antonio Burgos de AR Holdings

“Esta tienda es la primera del portafolio de marcas de Gap Inc. que se abre en el país, las cuales operan a través de una sociedad de franquicias entre AR Retail S.A. y Gap Inc. Con una sólida visión y propósito de Gap Inc., en hacer crecer marcas de miles de millones de dólares, AR Holdings y Gap Inc. se están asociando para ampliar el alcance de la marca y establecer puntos de venta para que los clientes interactúen con Gap, Banana Republic y Old Navy en Panamá. El plan incluye la apertura de nuevas tiendas en Multiplaza Pacífic en septiembre y octubre de este año”, informó Antonio Burgos, director general de AR Holdings.



Sostuvo que Panamá se ha posicionado históricamente como un escaparate importante en tendencias de moda y estilo de vida, ya que es el Hub de las Américas y tiene una afluencia de visitantes, lo que dinamizará el turismo de compras.