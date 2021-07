Joven de 18 años viajará al espacio con multimillonario Jeff Bezos

Por AFP / Reuters



Un joven de 18 años se convertirá en el astronauta de menor edad de la historia el martes, cuando viaje al espacio junto al multimillonario Jeff Bezos en el vuelo inaugural de la nave de Blue Origin, anunció el jueves (15.07.2021) la compañía aeroespacial.



Recién egresado de la escuela secundaria en 2020 y titular de una licencia de piloto privado, Oliver Daemen es el primer pasajero que paga un boleto a Blue Origin, aunque no se trata del ganador de la subasta de un asiento a bordo.



Este último, que consiguió su plaza por US$28 millones, ha solicitado permanecer en el anonimato y volará en una misión futura, dijo la firma. "Esto marca el comienzo de las operaciones comerciales de (la nave) New Shepard, y Oliver representa una nueva generación de personas que nos ayudarán a construir un camino hacia el espacio", dijo Bob Smith, director ejecutivo de la empresa.



El New Shepard permitirá cumplir un sueño de vida a Daemen, fascinado por el espacio, la Luna y los cohetes desde que tenía cuatro años, según un comunicado.



El joven planea asistir en septiembre a la Universidad de Utrecht, en Holanda, para estudiar física y gestión de innovación. La compañía no especificó la nacionalidad de Oliver Daemen, pero su cuenta pública de Instagram tiene comentarios en su mayoría escritos en holandés.



Daemen se unirá así a Bezos, su hermano, Mark, y a la veterana pilota Wally Funk a bordo del primer vuelo tripulado de la nave New Shepard. Con 18 años y 82 años, Daemen y Funk serán los astronautas de menor y mayor edad en viajar al espacio.

FLYING INTO HISTORY: Blue Origin revealed that 18-year-old Oliver Daemen will join Jeff Bezos for the historic flight and become the youngest person to fly to space. @DavidMuir reports as 82-year-old Wally Funk will also become the oldest person there. https://t.co/2OzwRqzz9H pic.twitter.com/LR5prndnUL