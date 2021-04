Airbus se enfoca en combustible sostenible

Por Bloomberg



El director ejecutivo, Guillaume Faury, dijo que confía en que el fabricante de aviones europeo pueda poner en servicio un avión a hidrógeno para 2035. Mientras tanto, Airbus buscará aumentar la cantidad de combustible de aviación sostenible que se puede usar en sus motores, con el objetivo de alcanzar el 100%, en comparación con el 50% actual.



“Me gustaría corregir un malentendido”, dijo Faury en un evento en línea organizado por Eurocontrol, que administra el tráfico aéreo de la región. “No estamos diciendo que sea solo hidrógeno y no combustibles sostenibles. Son ambos a la vez y, por el contrario, en el muy corto plazo, los combustibles de aviación sostenibles definitivamente tendrán un rol muy importante”.



Los comentarios de Faury acercan a Airbus a la postura del rival Boeing Co., cuyo director ejecutivo, Dave Calhoun, ha descartado la posibilidad de que la energía de hidrógeno se use a escala en la aviación comercial durante décadas.