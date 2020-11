Machine learning e Inteligencia Artificial para revolucionar al mundo del arte y la creatividad

Por Entrepreneur.com



La inteligencia artificial está revolucionando varias industrias, mercados, y servicios. Sin embargo, las industrias creativas y el mundo del arte aún no han sido capaces de utilizar todo el potencial de esta tecnología. Sin embargo, dos emprendedores chilenos idearon una plataforma para ir más allá.



Usando la última tecnología, permiten que creadores, realizadores amateurs, artistas plásticos, hasta la industria cinematográfica y musical puedan ocupar algoritmos de inteligencia artificial en sus trabajos. Se trata de Runway, una plataforma que integra machine learning e inteligencia artificial al mundo del arte y creatividad.



Fundada a fines del 2018 por Cristóbal Valenzuela, Alejandro Matamala y Anastasis Germanidis, Runway partió como un proyecto de tesis que desarrollaron en la Universidad Nueva York (NYU) –donde se conocieron– mientras desarrollaban un postgrado.



Sus creadores definen a la plataforma como parte de la nueva generación de herramientas creativas. Si Photoshop y Adobe revolucionaron el mercado creativo hace algunas décadas, Runway busca hacerlo durante los próximos años.



En este caso, la apuesta de esta startup es que con con su software en la nube, pueden desarrollar "contenido sintético", es decir, generar, modificar, y editar automáticamente contenido audiovisual con algoritmos de inteligencia artificial.



La creación de los contenidos al alcance de la tecnología

"Seguimos creando contenido audiovisual de la misma manera que lo hemos hecho durante décadas y eso hace que el proceso sea innecesariamente lento, caro y difícil. Con algoritmos de IA cualquiera podrá crear animaciones hiperrealistas en segundos y editarlas automáticamente. Algo que sólo Hollywood o grandes empresas de producción y efectos especiales han podido hacer hasta ahora", explica Valenzuela.



Al mismo tiempo, Runway permite acortar los tiempos de desarrollo, además de democratizar el acceso de esta tecnología para la mayor cantidad de creadores posibles. “Estas tecnologías están cambiando radicalmente la forma en que creamos contenido porque los algoritmos ya son capaces de generar imágenes, texto, video y sonido de manera ultra-realista”, explica Cristóbal; a lo que Alejandro añade "si ponemos estas herramientas en manos de personas que nunca antes han accedido a ellas, empezarán a pensar en nuevas formas de producir arte, generar contenido y contar historias".



Atención de la industria e inversionistas



El impacto de la plataforma partió desde cuando lanzaron un tweet preguntando cuántos usarían una herramienta como la que tenían en mente. En menos de 48 horas, ya tenían respuestas de ingenieros de Facebook, Google, universidades y hasta de medios de comunicación, indicando que les parecía increíble la posibilidad de una herramienta creativa para ocupar algoritmos de inteligencia artificial. Inmediatamente tras esto, crearon la empresa no han vuelto a mirar atrás.



El camino que ya han recorrido ha sido rápido. Fruto de su trabajo ya han generado interés desde diferentes fondos de inversión. En el mismo año que crearon Runway, concretaron una ronda de inversión por 2 millones de dólares con fondos estadounidenses especializados en startups de investigación tecnológica: Lux Capital, Amplify Partners Compound Ventures.



Pero además, a nivel práctico, ya han realizado importantes proyectos, tales como una colaboración con New Balance para el diseño de un calzado; ser el software con el cual la banda de rock YACHT creó parte del contenido audiovisual de su último disco –siendo nominados a un premio Grammy; estar trabajando en la creación de cortometrajes generados por IA, e incluso ya colaborando con artistas plásticos y del séptimo arte.



Junto con esto, la respuesta del software en la nube también ha venido desde el mundo académico, lo cual los ha llevado a cerrar alianzas con varias casas de estudios en Estados Unidos, como NYU, el MIT y UCLA; mientras que en Chile el software ya está siendo usado en la Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de las Américas, y la Pontificia Universidad Católica.



Por el momento, cada paso que da Runway es un camino hacia el futuro y esa es precisamente la apuesta que están realizando sus fundadores, al desarrollar residencias o pasantías en la empresa para artistas e investigadores, para que puedan profundizar en los usos y aplicaciones de la tecnología que desarrollan. Ésta era una práctica que habían puesto en marcha antes del brote de la pandemia del coronavirus y que retomarán dentro de pocas semanas más, desde sus oficinas ubicadas en Brooklyn en la ciudad de Nueva York.