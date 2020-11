Apple castiga a proveedor del iPhone por irregularidades

Por Digital Trends



Según Apple, Pegatron vulneró el código de conducta de proveedores de Apple, al permitir que estudiantes contratados trabajaran en turnos de noche o en horas extra.



El proveedor taiwanés fue acusado de clasificar incorrectamente a los estudiantes para que pudieran cumplir esos turnos, falsificando el papeleo para ocultar las violaciones.



La compañía también violó el código, al permitir que los estudiantes realizaran trabajos no relacionados con sus especialidades.



“Hace varias semanas, descubrimos que Pegatron, uno de los proveedores de Apple en China, violó el Código de Conducta de Proveedores de Apple en la administración de un programa de estudio y trabajo para estudiantes”, dijo Apple en un comunicado.



Agregó que “Apple ha puesto a Pegatron a prueba y no recibirá ningún negocio nuevo de Apple hasta que completen todas las acciones correctivas necesarias”. Junto a Foxconn y Wistron, Pegatron es uno de los principales proveedores de la cadena de suministros del iPhone de Apple.



Pegatron despidió al ejecutivo responsable del programa de contratación de estudiantes. “Los responsables de las violaciones en Pegatron hicieron todo lo posible para evadir nuestros mecanismos de supervisión”, dijo Apple.



Pegatron, en un comunicado reproducido por la agencia Reuters, afirmó que había encontrado a estudiantes en sus fábricas de Shanghai y Kunshan trabajando sin cumplir con las reglas y regulaciones locales.



Añadió que habían sido retirados de las líneas de producción, aunque se les entregó una “compensación adecuada”, que no fue precisada.



Esta no es la primera vez que Apple se ve envuelto en este tipo de prácticas en su cadena de suministros en Asia. Sin embargo, la compañía ha corregir estos problemas, implementando y publicando revisiones anuales.