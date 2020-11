Marketing: Burger King invita a comprar en McDonald's en Reino Unido

Por estrategiynegocios.net

¿Tregua entre los dos grandes de las hamburguesas en Reino Unido? ¿Marketing? Por primera vez, Burger King ha pedido a sus clientes, a través de un post en su cuenta de Reino Unido, que consuman en el eterno rival, McDonald's.

Con ese imperativo titula la cadena de comida rápida su comunicado, en el que achacan al covid-19 esta decisión.

"Nunca pensamos que te pediríamos que hicieras esto. Los restaurantes están echando a muchos empleados a la calle y en este momento necesitan vuestro apoyo. Así que, si quieres ayudar, empieza a hacer pedidos de comida a domicilio”.

La medida fue replicada en otros países, uno de ellos El Salvador.

Reino Unido decretó un nuevo confinamiento hasta el 2 de diciembre que afectará a los comercios no esenciales.

"Nunca llegamos a pensar que los animaríamos a hacer pedidos a KFC, Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John’s, Leon… o cualquiera de los restaurantes de comida independientes que no hemos mencionado", agrega.

Y, como a manera de anuncio, finalizan diciendo: Pedir una Whopper es siempre la mejor opción, pero encargar un Bic Mac tampoco está tan mal.

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6