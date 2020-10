Jack Ma Wealth está a punto de convertirse en la undécima persona más rica del mundo

Por Bloomberg



Jack Ma, el ex profesor de inglés que cofundó Alibaba Group Holding Ltd. con US$60.000, está a punto de convertirse en la undécima persona más rica del mundo después de que Ant Group Co. cotizara las acciones para una oferta pública inicial récord.



La participación del 8.8% de Ma tiene un valor de US$27.400 millones según el precio de las acciones en Hong Kong y Shanghai. Eso elevará la fortuna del hombre de 56 años a US$71.600 millones en el índice de multimillonarios de Bloomberg, superando la de Larry Ellison de Oracle Corp., la heredera de L'Oreal SA Francoise Bettencourt Meyers y los miembros individuales de los Walton, cuya familia es propietaria de Walmart Inc. .



La gigantesca cotización de Ant está preparada para impulsar la fortuna de un grupo de primeros inversores y empleados. La compañía ha otorgado premios basados ​​en acciones al personal desde 2014 y al menos otras 18 personas se han convertido en multimillonarios con la OPI. Lucy Peng, directora del gigante de pagos, es la mayor propietaria individual de Ant después de Ma, y tiene una participación de 5.200 millones de dólares. La participación del presidente Eric Jing tiene un valor de US$ 3.100 millones.



Ant recaudará casi US$35.000 millones , superando la venta de US$ 29.000 millones de Saudi Aramco el año pasado. Las acciones de Shanghai tenían un precio de 68,8 yuanes (10,27 dólares) cada una y sus acciones de Hong Kong, 80 dólares de Hong Kong (10,32 dólares) cada una. La compañía podría recaudar otros $ 5,2 mil millones si ejerce sus opciones de zapatos verdes, llevando su valor de mercado a alrededor de $ 320 mil millones. Eso sería más que JPMorgan Chase & Co. y cuatro veces más grande que Goldman Sachs Group Inc.



Los grandes ganadores del listado poseen sus participaciones a través de dos sociedades limitadas registradas en Hangzhou que juntas poseen alrededor del 40% de Ant. Alibaba, a su vez, tiene un tercio de la firma fintech. Li Ka-shing de Hong Kong, la familia detrás de un gigante de los supermercados francés, el hijo de un multimillonario inmobiliario taiwanés y el magnate minorista chino Shen Guojun se encuentran entre los otros propietarios que han invertido en la empresa durante el año.



Ant comenzó cuando Alibaba lanzó la aplicación de pagos Alipay en 2004 como un servicio de depósito en garantía para compradores y vendedores en el sitio web de comercio electrónico de Ma. En 2013, se les dio la posibilidad de ahorrar dinero y ganar intereses sobre los saldos almacenados en sus cuentas. Luego, la firma comenzó a ofrecer crédito a pequeñas empresas, diversificando su enfoque de financiamiento al consumidor y, finalmente, se expandió a servicios como blockchain, computación en la nube e inteligencia artificial.