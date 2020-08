Facebook fusiona chats de Messenger e Instagram

Por Bloomberg



Facebook Inc. está comenzando a fusionar la función de chat de sus servicios de Instagram y Messenger, informó Verge .



Los cambios vienen con una actualización de las aplicaciones de la compañía en los dispositivos de Apple Inc., así como en los dispositivos Android, dijo Verge, citando informes de los usuarios.



Una vez actualizada, la aplicación de Instagram incorpora la funcionalidad de Messenger y agrega más emojis y características como deslizar para responder y la capacidad de "chatear con amigos que usan Facebook", según el artículo. Bloomberg no pudo confirmar de inmediato el informe.

Facebook insiste en unir sus marcas

Este podría ser el último paso en los esfuerzos de Facebook para acercar productos y aplicaciones individuales.



En los últimos dos años, cambió el nombre de Instagram y WhatsApp para aumentar la conciencia de los usuarios de que las aplicaciones son propiedad de Facebook, y el director ejecutivo Mark Zuckerberg anunció planes para integrar todos los servicios de mensajería de la compañía.



Instagram, la aplicación para compartir fotos que Facebook adquirió por US$715 millones en 2012, tiene más de 1.000 millones de usuarios y generó más de una cuarta parte de los ingresos de la compañía de redes sociales el año pasado.



El equipo a cargo de la mensajería directa en Instagram informa al equipo de Facebook Messenger y la compañía está cambiando la marca de Instagram a "Instagram de Facebook".



Instagram genera más de una cuarta parte de las ventas de Facebook.