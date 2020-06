Nueve estrategias para cuidar a los empleados incluso en medio de la crisis

Por Entrepreneur.com



Las empresas deberían reconocer que si cuidan su cultura laboral, la experiencia de los clientes y las ganancias se dará por sí solas. Poner a tu gente en el centro de las decisiones que tomas jamás saldrá mal, según Entrepreneur.



La cultura se siente en las acciones de cada uno de tus empleados, 365 días al año. No tiene que ver con los beneficios corporativos, ni con ser perfecto o con apegarse a ciertas normas. La cultura laboral es cuando los empleados se sienten empoderados para trabajar de forma autónoma y a tomar decisiones motivados por los valores centrales de la empresa.



No cabe duda de que la vida y los negocios han sufrido disrupciones en todo el mundo. Hoy en día, se requieren de una toma de decisiones transparente y la rapidez en las acciones es necesaria. La seguridad y el bienestar emocional de los empleados debe ser la prioridad de todas las organizaciones.



Para encaminarnos hacia una cultura laboral en la que los empleados sean lo primero, aquí te dejamos nueve estrategias a considerar.



1. Los directores establecen el tono



Los empleados confían en los líderes de todos los niveles para poner el tono de la comunicación dentro de la organización. Este es el momento en que los ejecutivos deben priorizar, aumentando la cadencia de su conexión con los empleados. Realizar juntas con directivos y empleados crea un espacio para preguntas y respuestas, además de exponer las actualizaciones semanales. El presidente de Maximus emitió un mensaje público del CEO que refuerza su compromiso con sus empleados como su principal prioridad en temas de salud y bienestar durante la pandemia. El CEO de Yum Brands cedió su salario de 2020 para dar bonos a sus gerentes y ofrecer subsidios por dificultades financieras a los empleados.



2. Empatía en acción



A pesar de la incertidumbre, el caos y las dificultades, los jefes están haciendo cosas para reforzar el hecho de que su gente es prioridad y que sus ingresos estarán protegidos. Las empresas se están poniendo en los zapatos de sus empleados de forma generosa. Aquí algunas empresas que están poniendo a su gente como prioridad.



Caterpillar retuvo los aumentos salariales anuales y las bonificaciones para reducir los gastos en medio de la crisis.

El CEO y directivos de Comcast donaron 100% de sus salarios a a organizaciones benéficas para apoyar los esfuerzos de ayuda y ofrecieron US$ 500 millones para ayudar a los empleados en los lugares en los que las operaciones se vieron comprometidas.

El CEO de BlackRock declaró que no despedirían a ningún empleado este año y se comprometieron a pagar el sueldo completo a sus empleados, incluso si no podían ir a trabajar.

Walmart anunció que sus empleados recibirían dos semanas de sueldo si se les obligaba a hacer cuarentena o si se contagiaban con coronavirus. Y si después de dos semanas no podían reintegrarse a su trabajo, habría una compensación de hasta 26 semanas.

3. Humanizar los espacios de trabajo



Los líderes intentan esconder sus vulnerabilidades a toda costa. Sin embargo, cuando llega el momento, a la gente le motivan los líderes que son valientes y auténticos. Los directivos pueden parecer fantasmas elusivos de los que escuchas cuando entras a una empresa, y a los que nunca conoces. Los podcasts internos de los empleados están rompiendo el techo de cristal, desmitificando el secreto y ofreciendo la responsabilidad que la gente anhela. La belleza de estos podcasts exclusivos para empleados es que se suben a plataformas internas y ofrecen una oportunidad para que los directivos y líderes sean auténticos, muestren vulnerabilidad y sean transparentes sobre lo que está pasando. Imagínate lo que esto hace en términos de compromiso entre los empleados.



4. Sé la voz de la confianza



A la hora de comunicarte con tu gente, haz que el flujo de información tenga un propósito y sea consistente. Muestra la forma en la que los cambios actuales impactarán al negocio y lo que esto implica para los empleados. Al abordar qué cambios afectan directamente a las personas, qué cambios se han implementado y qué pasos se están dando como resultado, se refuerza una cultura de “todos somos uno”.



La comunicación escrita, los medios visuales, ya sean videos o llamadas por Zoom en tiempo real, son fundamentales a la hora de ofrecer información sobre el COVID-19 y la forma en la que la empresa está protegiendo a sus empleados. Un breve mensaje en video del CEO puede ser visto por todos y ayudará a conectar con la gente. Salesforce compartió un correo público titulado Juntos con la familia Salesforce para mantener la comunicación con todos sus socios clave, incluyendo empleados.



5. Cultura de oficina virtual



Con la gente en cuarentena, las mascotas y los hijos son una adición al espacio laboral virtual. Los ejecutivos normalizando la presencia de niños mientras organizan reuniones, y los almuerzos virtuales en los que los empleados puede presumir a sus mascotas y a sus hijos mientras comen juntos, están liderando el camino. El CEO de Vox Media Jim Bankoff se unió a una llamada de Zoom para leer historias a familias.



Desde cafés y horas felices virtuales hasta compartir fotos de bebés y pedirle a la gente que diga de quién son hijos, las empresas empiezan a reconocer la importancia de las actividades de conexión y socialización para apoyar a sus empleados para seguir sanos y bien emocionalmente.



6. Opciones viables en el hogar



No todo el mundo tiene una oficina en casa lista para usarse. Como el trabajo desde casa se dio de la noche a la mañana, muchas empresas implementaron un programa de reembolsos para que sus empleados pudieran convertir sus espacios en oficinas adecuadas para poder hacer trabajo remoto.



Los empleados de Slack recibieron US$500 para la transición al trabajo desde casa, y Twitter anunció que todos sus empleados recio irían un reembolso por los gastos que esto les haya generado. Antes de comprar algún producto en específico, consulta con el equipo de recursos humanos para desarrollar un plan que te acomode a ti y a tu empresa.



7. Redefinir las expectativas en equipo



Como parte de las reuniones virtuales, los equipos deben definir o redefinir los valores del equipo. Qué tan bien los conocen y los viven es una conversación importante que tener, independientemente de la pandemia. Revisar lo que significa cada uno de los valores centrales y cómo se llevan a cabo todos los días para apoyar la cultura laboral y alinearse con la estrategia comercial, mantiene los estados emocionales que deseas experimentar a la vanguardia del pensamiento de las personas y contribuye a construir entornos inclusivos.



8. Chats



La conexión con los compañeros y jefes se ha convertido en algo importante en el mundo de la incertidumbre y el caos. El contacto significativo con compañeros, ya sea a través de conversaciones uno a uno, ofrece una plataforma para llevar la conversación más allá del trabajo. Los jefes preguntan a sus empleados cómo están a nivel personal y analizan si su entorno actual es el adecuado para cumplir con sus funciones y responsabilidades. A través de las pláticas, los jefes pueden ofrecer servicios de salud y bienestar como una oportunidad de apoyo extra. Axis Bank ofrece sesiones de meditación virtual a sus empleados así como módulos de aprendizaje, y reuniones informales entre equipos para asegurar que la gente se sienta conectada.



9. Prioriza la salud mental



El distanciamiento social, el aislamiento, el cierre de fronteras y las compras de pánico pueden afectar la salud mental y el bienestar de cualquiera. Entre el peligro genuino del coronavirus, la respuesta del miedo humano ahora está sobrecargada. Ahora es el momento para que las empresas refuercen los programas de asistencia a empleados, las aplicaciones de salud mental y para que consideren ofrecer sesiones de mindfulness. Con más de 2000 ejercicios gratuitos de mindfulness, los empleados pueden encontrar una guía simple y práctica para encontrar la paz.