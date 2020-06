Jeff Bezos responde a usuario indignado por el banner ‘Black Lives Matter’ en Amazon

Por La Tercera

La frase “Black Lives Matter” (Las vidas negras importan) no se acuñó este año, sin embargo, durante las últimas semanas ha cobrado más fuerza de la mano de las protestas contra el racismo y la violencia policial que comenzaron en Estados Unidos, tras el asesinato de George Floyd.

Archivo E&N: Exempleado de Amazon: Tres cosas que aprendí de Jeff Bezos para dirigir una empresa

En ese contexto, algunos grupos racistas o personas que buscan desestimar al movimiento Black Lives Matter han comenzado a usar frases como “All Lives Matter” o “White Lives Matter”.

Pero Jeff Bezos, el CEO de Amazon, tiene claro que declaraciones como esa diluyen el propósito de las manifestaciones actuales en Estados Unidos y por ello quiso compartir su respuesta al reclamo que un usuario le hizo por el banner de Black Lives Matter que aparece en la página de Amazon en Estados Unidos.

Así, a través de Instagram, el empresario compartió la captura de un correo de una persona llamada Macy quien le escribió: “Es bastante inquietante acceder al sitio web de AMAZON y ver ‘BLACK LIVES MATTER’. Ustedes prestan servicios a millones de personas, incluyéndome a mí y el resto de mi familia para las necesidades de nuestro negocio y compras personales. Estoy a favor de que todos expresen sus opiniones y se levanten por lo que creen, pero que tu compañía plante esto en su sitio es muy ofensivo para mí y estoy segura que lo oirás de otros ¡ALL LIVES MATTER!"

Bezos también adjuntó su respuesta, aparentemente en la versión que escribió en sus notas, y allí el empresario explicó por qué “All Lives Matter” no es el término pertinente en el contexto actual de Estados Unidos.

“No Macy, tengo que discrepar contigo. `Black Lives Matter’ no significa que las otras vidas no importan. Black Lives Matter habla del racismo y el riesgo desproporcionado que enfrentan las personas negras en nuestro sistema policial y judicial”, escribió Bezos. “Tengo un hijo de 20 años y simplemente no preocupa simplemente que pueda morir ahorcado en un detención algún día. No es algo que me preocupa. Los padres negros no pueden decir lo mismo".

“Nada de esto pretende descartar o minimizar las preocupaciones muy reales que tú o todos los demás pueden tener sus vidas, pero quiero que sepas que apoyo este movimiento que estamos viendo alrededor nuestro y mi postura no cambiará”, concluyó.

El banner en Amazon que dio pie al correo que respondió Bezos plantea que la compañía apoya al movimiento y redirige a los usuarios a una página donde la compañía explica qué medidas está tomando para apoyar a las comunidades negras.