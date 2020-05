Avianca cierra operaciones en Perú

Por Diario Gestión



“Avianca Perú S.A., subsidiaria local, ha acordado el cierre de sus operaciones y el inicio de un proceso de disolución y liquidación”, señaló la empresa en un comunicado.



“La crisis que enfrentamos actualmente ha tenido efectos tangibles y preocupantes para toda la industria aérea en el mundo. Esto nos ha llevado a tener que tomar decisiones difíciles a fin de poder superar esta coyuntura y darle continuidad a la compañía”, añadió a su turno el CEO y presidente de Avianca Holdings, Anko van der Werff.



La compañía explicó que no espera tener ingresos similares a los obtenidos antes de la pandemia en el corto plazo, dado que se han visto afectados por los cierres de aeropuertos y fronteras en todo el mundo. A ello se suma las obligaciones financieras de Avianca, lo que derivó en la decisión tomada con su subsidiaria en Perú.



“Esta decisión respalda los esfuerzos de ajuste de tamaño y permitirá a Avianca enfocarse en sus mercados principales al salir de su reorganización supervisada por los tribunales”, acotó.



“Este proceso garantiza el cumplimiento de pago de todos los beneficios sociales a los trabajadores, los cuales serán efectuados por la compañía dentro del marco de la liquidación”, refirió la empresa que empleaba en la actualidad a 906 personas.



Avianca Perú aclaró que las rutas que operaba ya no estarán disponibles; sin embargo, Avianca Holdings y otras subsidiarias continuarán sirviendo rutas hacia y desde el Perú a través de su hub de Bogotá una vez se levanten las restricciones dictadas por las autoridades en el marco de la actual emergencia sanitaria.



La compañía aseguró que ofrecerá “diversas opciones de cambio” a los clientes con boletos vigentes. Asimismo, los pasajeros que hayan comprado vuelos a Avianca Holdings y a sus otras subsidiarias no tendrán ningún cambio en sus reservas motivado por esta decisión.



Avianca Perú indicó también que el programa LifeMile es de una empresa independiente que no forma parte de estas medidas, por lo que seguirá atendiendo y operando a través de los diferentes beneficios que ofrece a sus clientes.



Avianca Holdings y algunas de sus subsidiarias y afiliadas han solicitado hoy acogerse voluntariamente al Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos. Este es un procedimiento legal que es reconocido por otros países del mundo que permite a una empresa reorganizarse y completar una reestructuración financiera bajo la supervisión del sistema judicial estadounidense, mientras continúa operando su negocio.



