El Banco de Alimentos de Guatemala llevará alimentos a más de 30.000 familias

Por E&N



El Banco de Alimentos de Guatemala tiene como principal objetivo reducir el hambre en el país. En 2019 benefició a 212,538 personas y actualmente está trabajando en diferentes estrategias para continuar apoyando a quienes ya están inscritos en el programa de alimentación y, además, ampliar su ayuda a por lo menos a otros 10.000 guatemaltecos que se verán afectados directamente con la emergencia del COVID-19.

“Hoy más que nunca, las familias que viven en vulnerabilidad necesitan apoyo; muchas de ellas son personas de la tercera edad y madres solteras con hasta 4 o más niños. En su mayoría cuentan con trabajos informales o con un ingreso diario que en estos momentos ha sido afectado. Y es gracias al apoyo de empresas como Central de Alimentos, S.A., Nestlé, Bimbo, Kellogg, entre otros, que es posible hacer llegar este tipo de ayuda”, expresa Edgar Estrada, Director Ejecutivo del BAG.

El estado de calamidad que se vive actualmente en Guatemala es un reto para la asociación, pues continúan trabajando a puerta cerrada, guardando todas las medidas de higiene necesarias para cuidar a su equipo de trabajo, sin dejar de cumplir con el objetivo de llevar alimento a estas personas.

No obstante, ante la emergencia, el Banco de Alimentos de Guatemala lanzó la campaña ¡Guatemala unida! para apoyar a familias, organizaciones y hogares que se están viendo directamente afectados. La finalidad de esta campaña es recaudar fondos para la compra de víveres de primera necesidad, además, la asociación ha realizado alianzas con empresas para hacer donaciones para las 200.000 despensas que está entregando el gobierno.

“BAG motiva a la industria alimentaria a trabajar unidos no solo por el bienestar alimentario de quienes tienen acceso al alimento, sino que también por el bienestar alimentario de las familias que viven de trabajos informales y en estos momentos no cuentan con un ingreso para poder adquirir sus alimentos. Fomentamos el trabajo en equipo en pro de Guatemala, no solo con la industria, sino también con sus colaboradores y la población en general que tenga el interés en apoyar a mitigar el hambre”, indicó Estrada.

Según el Programa Mundial de Alimentos en Guatemala el 59,3% de la población vive en pobreza, de los cuales el 23.4% vive en pobreza extrema, además el 47% de los niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica, por ejemplo, en 2019 se reportaron 13,979 casos de desnutrición aguda hasta noviembre. Estrada recalca que es posible ayudar a paliar esta situación si todos nos unimos, se conoce que en Guatemala anualmente se desperdician 52 mil toneladas de alimento, lo que demuestra que canalizando la comida adecuadamente, se puede beneficiar directamente a las personas que más lo necesitan.

Estrada finaliza: “En el país hay 837.280 personas mayores de 65 años y un alto porcentaje vive en vulnerabilidad, por esto a través del hashtag #adoptaunafamilia promovemos que las familias guatemaltecas nos unamos en esta emergencia para apoyar a las familias más afectadas, al concluir la campaña daremos una rendición de cuentas masiva para que, quienes apoyen tengan la certeza que su colaboración fue dirigida a quienes realmente lo necesitan”.



Las donaciones pueden hacerse a través de transferencias o depósitos a la cuenta número 017-000021-6 de Banco Industrial a nombre de Banco de Alimentos de Guatemala, también se pueden realizar donaciones en especie coordinando la entrega directamente con el BAG.