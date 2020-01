Huawei confía en su supervivencia pese a las sanciones de EE.UU.

Por AFP



El empresario Ren Zhengfei, fundador del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, acusado por Estados Unidos de espionaje, aseguró este martes en Davos que confía en la "superviviencia" del grupo pese a las sanciones de Estados Unidos.



"Este año Estados Unidos podría intensificar su campaña contra Huawei pero no creo que el impacto sobre nuestras actividades sea demasiado importante", dijo Ren ante dirigentes económicos y políticos de todo el mundo reunidos en el Foro Económico Mundial que se celebra en Suiza.



"Para 2020 confiamos más en nuestra superviviencia, incluso frente a los nuevos ataques", agregó.



En 2019, "superamos los desafíos" provocados por las presiones estadounidenses", dijo, y reiteró que Estados Unidos "no tiene por qué estar demasiado preocupado por Huawei y su lugar en el mundo".



Huawei, número dos mundial de los teléfonos móviles y líder en equipamiento para redes de telefonía móvil 5G, está acusado por Washington de usar sus infraestructuras para espiar a favor del gobierno chino, algo que la compañía niega.



Entre otras medidas, la administración Trump prohibió a las empresas estadounidenses vender equipamientos a Huawei y está presionando a sus aliados occidentales para que no recurran a su tecnología 5G.



En consecuencia los teléfonos de Huawei se han quedado sin acceso al sistema operativo Android, del gigante tecnológico estadounidense Google, una medida que hace temer una "guerra fría tecnológica" entre occidente y China.



"En cuanto a la división tecnológica del mundo, no lo creo", aseguró sin embargo Ren Zhengfei, un exingeniero del ejército popular chino que fundó la compañía en 1987.



Su hija, Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, compareció el lunes ante la justicia de Canadá, que examina su posible extradición a Estados Unidos por haber presuntamente violado las sanciones estadounidenses a Irán.