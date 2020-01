La burbuja del cannabis estalla en EE.UU. aplastada por la regulación y falta de financiación

Por Economia Hoy (México)



Hace poco más de un año, la industria de la marihuana legal florecía en Estados Unidos espoleada por el aumento de estados que dieron luz verde a su uso para fines recreativos. La compra de Cura Cannabis Solutions por parte de Curaleaf por 1,200 millones de dólares para operar en 15 estados marcaba el punto álgido de un negocio que llegó a ser calificado por medios como el Washington Post y The New York Times como "el pelotazo del siglo", "la mayor disrupción en el mercado desde el nacimiento de Amazon".



Las firmas, sin embargo, se han visto envueltas en un laberinto legislativo que ha terminado por hacer explotar la burbuja. En apenas dos meses, las grandes empresas del sector han perdido más de dos tercios de su valor mientras el grifo de la financiación se ha acabado secando. Las acciones de Curaleaf se han desplomado un 42% tras la compra de Cura Cannabis Solutions y cerraron 2019 cerca de mínimos del año.



Medmen Enterprises, una de las grandes firmas del sector y que opera en Arizona, Illinois, California, Nevada, Nueva York y Florida, anunció a principios de diciembre que despediría a un 40% de su plantilla. Su acciones ya han caído más de un 92% desde máximos de octubre de 2018 y se acercan peligrosamente a sus mínimos de hace tres años. Otros gigantes del sector como Hexo o Canopy acumulan caídas del 82.3% y 61.6% en los últimos seis meses.



La legalización del cannabis no ha sido el negocio que esperaban los inversores. Los analistas calculaban ingresos cercanos a los 10,000 millones de dólares para los primeros cinco años, pero los beneficios todavía no han empezado a llegar. Pese a que 11 estados han legalizado su uso recretativo (Alaska, California, Colorado, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Oregon, Vermont, and Washington), apenas se han entregado permisos para la apertura de tiendas dedicadas a la venta de cannabis. En California, el principal mercado del sector, el negocio está lastrado por la alta tasa impositiva que tiene que soportar y por un mercado negro que todavía es la principal opción para los consumidores habituales.

Sin acceso a la ley de bancarrotas

A la difícil situación del sector se le une la incapacidad de las empresas para declarase en bancarrota. Como la marihuana sigue siendo considerada ilegal por el gobierno federal, las empresas no pueden acogerse a la protección de la ley de bancarrotas.



Dedicarse a un negocio fuera de la legalidad a ojos de la Administración Trump es uno de los grandes palos en la rueda de la industria. La mayor parte de las instituciones financieras como los bancos, Visa o Mastercard, se niegan a prestar financiación a las empresas del sector por miedo a sufrir sanciones por parte del Gobierno federal.



El Congreso, de mayoría demócrata, aprobó el pasado 25 de septiembre la ley 'SAFE Banking Act' para proteger a las instituciones que accedan a financiar al sector, pero el proyecto necesita el visto bueno del Senado, controlado por el Partido Republicano. Además, una ley impulsada por la Senadora californiana Kamala Harris busca legalizar el cannabis en todo el país. La iniciativa, sin embargo, se encontrará con el 'no' de los senadores republicanos.



En este escenario, solo bancos estatales e instituciones crediticias de menor rango han prestado apoyo económico a las empresas de cannabis, que sigue dependiendo en su práctica totalidad de inversores privados.



La única vía de escape para el sector es la legalización del cannabis a nivel federal, lo que le abriría de par en par las puertas de la financiación y eleminaría gran parte de las trabas legislativas. Para ello, las próximas elecciones se presentan cruciales: una victoria de los demócratas en la Casa Blanca y en el Senado abrirían el camino para que la marihuana recreativa obtenga la definitiva luz verde a nivel federal, volviendo a disparar el atractivo de la industria a los ojos de los inversionistas.