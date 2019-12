Coca Cola y Pepsi se felicitan en campaña publicitaria de Navidad

Por estrategiaynegocios.net



Coca-Cola y Pepsi siguen siendo líderes en marcas de bebidas, pero también en campañas publicitarias.



Primero, aparecieron unas vallas publicitarias gigantes de Coca-Cola en en Madrid, Málaga, Valencia y Bilbao.



Básicamente se trata del típico juego de palabras en el que, si lees las iniciales de cada una de las líneas del texto, puedes ver el nombre de su principal competidor, Pepsi.



Una acción simpática que viene a reforzar el concepto de la campaña navideña que Coca-Cola ha lanzado este año en la que hablan de quedarnos con esas cosas que nos unen y no con aquellos aspectos que nos separan.



Pepsi no se ha quedado atrás y ha movido ficha y le ha devuelto la felicitación a Coca-Cola instalando otra lona en Nuevos Ministerios (Madrid), justo en frente de la de su competencia.



Sin embargo, esta no es tan cordial.



Pepsi -que realizó la campaña “El reto del sabor” con catas a ciegas en las que el sabor de Pepsi MAX resultó ganador frente al de Coca-Cola Zero - ha herido los sentimientos de Coca-Cola.



El anuncio dice: “Nada sabe mejor que una felicitación de la competencia, ¿o si?”, como clara alusión a este reto.



Con información de La Criatura Creativa