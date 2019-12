Los 7 propósitos financieros que DEBES tener para 2020

Por Yahoo! Finanzas



El buen manejo de las finanzas personales se ha convertido en un tema muy popular, ya que nuestro entorno se ha vuelto muy retador hablando desde el punto de vista económico, pero gracias a ello, cada vez más personas buscan dar soluciones a su economía en este momento y para el futuro. Por lo que, hoy te traigo siete propósitos financieros para cumplir este 2020.



1. UNO MÁS: Vamos a crear una fuente de ingresos adicional, esto es con el fin de evitar riesgos en tus finanzas y para ello no necesitas tener otro trabajo, más bien, resaltar tus talentos y habilidades que te ayuden a generar ingresos, como por ejemplo: vender algún producto o servicio, dar asesorías gracias a tu experiencia y conocimientos en algún tema, etc., una vez que las lleves a cabo, te darás cuenta de cambio positivo en tu economía personal. Si no sabes por dónde comenzar, te regalo mi ebook 5 estrategias para ganar dinero extra.



2. GASTOS HORMIGA: Son aquellos gastos imperceptibles que haces durante el mes y que poco a poco van mermando tu economía, sin embargo, cuando eres consciente de este tipo de salidas de efectivo, puedes notar que el café de las mañanas, las comidas de todos los días en restaurantes y hasta las salidas con amigos impactan gravemente en tu cartera, por ello, uno de tus propósitos para este 2020 debe ser la disminución o eliminación de este tipo de salidas monetarias.



Una manera sencilla para lograrlo, es registrar tus entradas y salidas de dinero, en alguna aplicación como Presupuesto Mensual que es gratuita para IOS y Android, de esta manera, te harás más consciente de cuánto gastas y en qué, para finalmente eliminar los gastos emocionales de tu vida.



3. FLUJO DE EFECTIVO POSITIVO: No es otra cosa que buscar llegar a final de mes con dinero, ¿cómo lograrlo? justamente poniendo en práctica los dos pasos anteriores, eliminando los gastos innecesarios y generando más dinero gracias a una fuente de ingresos adicional, de esta manera, podrás mantener tu estilo de vida sin tener que recurrir a la deuda para lograrlo.



4. ELIMINAR LAS DEUDAS: Es necesario, ya que cuanto más deudas tengas, más incrementarán tus gastos, alejándote cada vez más de tu libertad financiera, sin embargo, lograrlo es posible, para las deudas a largo plaza (coche, una casa) es necesario continuar con los pagos de manera puntual y para liquidar las que son de corto plazo es necesario ya no adquirir nuevas deudas, de esta manera, te volverás menos vulnerable ante cualquier situación económica.



5. GENERA MÁS DINERO: Hablando del tema de las inversiones, evitemos ganar y gastar, pues así sólo lograrás tener un flujo de efectivo negativo o hacerte acreedor de deudas, lo mejor es hacer un plan de inversión para multiplicar tu dinero, haz tres planes para invertir, puedes empezar con 100 pesos y CETES es la mejor opción ya que es el vehículo con menor riesgo debido a que cuenta con el respaldo del gobierno, el segundo es tu Afore, velo como un incremento del monto para tu retiro, así al llegar el momento, podrás mantener tu estilo de vida actual. Si tu capital acumulado rebasa los 5 mil pesos, puedes invertir en crowdfunding para generar rendimientos un poco más atractivos y finalmente el más importante, invertir en tu plan de retiro, según datos de diversas encuestas, el 85% de la población no logra disfrutar de una jubilación digna debido a que jamás invirtió en dicho plan, no dejes tu futuro al azar, invierte.



6. PROTEGE LO MÁS IMPORTANTE: Cuando atraviesas una época de situaciones complicadas a nivel financiero, lo más riesgoso es perder aquello que es más importante par ti, dicho de otra forma tus activos, empezando por tu vida, tu casa, tu salud, tu auto; ¿cómo lo haces? por medio de seguros, encuentra la manera de tener la alternativa adecuada, busca un asesor adecuado, una compañía fiable que te brinde el apoyo necesario, pregúntate ¿cuánto valen los años de tu vida laboral? creo que demasiado, busca proteger aquello que es más importante en tu vida.



7. RECOMPÉNSATE: Cuando te des cuenta de que tus finanzas están en orden, puedes recompensarte, si ya estás disminuyendo tus deudas, estás incrementando tus ingresos y las inversiones ya están generando rendimientos, es positivo darte un incentivo por el buen manejo de tus finanzas. Si pones una recompensa al cumplimiento de una meta, será un aliciente para seguir adelante. Las recompensas son buenas y funcionan, siempre y cuando sean moderadas.