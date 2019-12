Walmart retira de algunas de sus tiendas prendas con estampa de Santa Claus

Por AFP

No era nieve inofensiva: la cadena estadounidense Walmart anunció que ha eliminado de su sitio web canadiense un suéter y otras prendas de Navidad que hacían apología de la cocaína colombiana.



El suéter tenía un Papá Noel con expresión de euforia y un sorbete en la mano frente a una mesa donde se ven tres líneas blancas dibujadas.



La estampa estaba acompañada de la frase "Let it snow", en español "Que nieve". En la jerga estadounidense, "nieve" es una de las formas como se le llama a la cocaína.



La descripción del producto, comercializado por un proveedor externo en la web canadiense de Walmart, era explícita: "La mejor nieve proviene de América del Sur (...) Es por eso que a Papá Noel le encanta disfrutar del momento en que consigue la nieve colombiana de muy buena calidad".



Una portavoz de Walmart confirmó el martes a AFP que la prenda había sido retirada del sitio canadiense durante el fin de semana y que no había sido comercializada en las tiendas.



Sin embargo, no especificó cuánto tiempo estuvo a la venta.



Estos suéteres "no representan los valores de Walmart y no tienen lugar en nuestro sitio web", dijo la compañía en un comunicado, en el que ofreció sus disculpas.