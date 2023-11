Opinión: Ingreso Medio ¡Es una trampa!

Opinión de Jaime García - director del Índice de Progreso Social CLACDS | INCAE Business School

¿Qué es la trampa de ingreso medio?

La trampa del ingreso medio se manifiesta cuando un país alcanza un crecimiento económico inicial pero pronto se ve frenado por varios factores, como la competencia de países con costos de producción más bajos y la falta de innovación y mejora en la productividad. La región ha experimentado este fenómeno, pues no ha logrado consolidar un crecimiento sostenido que lo impulse a un ingreso económico alto.

Viendo los desempeños en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita ajustado por paridad de compra durante la última década, se tiene que la región centroamericana reflejó una diversidad de desempeños, donde Panamá sobresalió manteniendo una tasa de crecimiento anual del PIB per cápita del 3.75%, la más alta entre sus vecinos y siguiendo una tendencia de crecimiento sostenido desde los años 90. Costa Rica, aunque con una leve disminución en su ritmo, continuó mostrando una economía estable con un incremento promedio de 2.50% anual.

Mientras tanto, Nicaragua y Honduras lograron revertir las tendencias más bajas de los años 90, mejorando sus cifras a tasas de crecimiento del 2.14% y del 1.57% anual respectivamente en la década de 2010, evidenciando significativos avances económicos. El Salvador y Guatemala, que conforman el grupo intermedio, también experimentaron mejorías en comparación con la década anterior, registrando tasas de crecimiento de 2.05% y 1.82% anual, respectivamente.

¿Ha sido bueno este desempeño? Comparando con Corea del Sur un país que salió de la trampa del ingreso medio, se encuentra que en 1990 tenía un GDP per cápita ajustado por paridad de compra de 12,656 dólares (constantes 2017), apenas superior a los 11,212 dólares de Panamá y 9,811 de Costa Rica, pero el país asiático tuvo en esa década 6.02% de crecimiento promedio. Así, 30 años después, en el 2022 Corea del Sur tiene un PIB per cápita de 45,467 dólares, con un nivel alto de ingreso, y con una cifra muy superior a los 33,266 dólares de Panamá y 21,987 dólares de Costa Rica, los dos países con mayor ingreso per cápita en la región (ver figura 1).