Opinión: ¿Cómo afecta la inflación a las criptomonedas?

Por: David Salomón Amador

MBA, Sector Financiero y Banca

La revolución de las criptomonedas en el mundo ha traído como consecuencia la apertura de un mercado desconocido hasta el año 2009, con la irrupción del Bitcoin que fue la primera criptomoneda, desde este tiempo para el presente año 2022, han aparecido otras como Litecoin, Ethereum, Binance; Dogecoin; esta revolución de moneda electrónico surge como consecuencia de una alternativa a los inversores que buscan rentabilizar valores que puedan generar rendimientos altos en menor tiempo, pero que tienen un riesgo con el cual se puede obtener ganancias fuertes o por lo contrario se pueden tener perdidas que ocasionen un descalabro financiero a los inversionistas en este tipo de monedas.

Archivo E&N: La plataforma de criptomonedas Celsius se declara en quiebra

En la actualidad hay países que han comenzado a usar las monedas Crypto como parte de sus transacciones. Es de suma importancia mencionar que en cualquier economía del mundo estas monedas puedan usarse, siempre debe existir un marco legal que permita sus transacciones. Significa que cada gobierno donde son usadas debió haber legislado para su uso, en el momento actual hay países como Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil y El Salvador que han implementado el uso de dichas monedas. La de uso más común es el Bitcoin.

¿Qué es en sí la moneda Crypto? Las criptomonedas son un tipo de moneda digital, que son aquellas que no existen de forma física, pero que sirven como moneda de intercambio, permitiendo transacciones instantáneas a través de Internet y sin importar las fronteras. Otros tipos de moneda digital son las monedas virtuales (normalmente controlada por los desarrolladores), dinero electrónico y cupones de Internet.

Lea más: ¿Cómo se determina el valor de las criptomonedas?

El apogeo de estas monedas ha sido por el desarrollo de la tecnología y permite transacciones oscuras que no necesariamente puede ser rastreadas; el nivel de riesgo en estas operaciones son altas ya que son en extremo volátiles a los precios, el no contar con aceptación de muchos lugares limita la transaccionalidad; bajos costos de transacción porque no existen intermediarios todo es operado desde casa, oficina por medio de cualquier ordenador o laptop; se pueden realizar las transacciones que desee siempre y cuando sean de aceptación de los sitios en internet.