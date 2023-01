Minera responde con una contrapropuesta a Gobierno de Panamá

Por estrategiaynegocios.net

Cobre Panamá, la mina operada por la empresa First Quantum inmersa en negociaciones con el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), envió una contrapropuesta al borrador del contrato que recibió de esta entidad, según se conoció por fuentes vinculadas a las negociaciones.

Las partes aún no han alcanzado un acuerdo capaz de reconciliar las posiciones en una serie de términos económicos en los que se marcan las diferencias. Uno de los más relevantes es que la empresa respete lo acordado en enero de 2021 cuando se comprometió a pagar al Estado un monto mínimo garantizado de US$375 millones.

En diciembre 16, First Quantum publicó un comunicado para sus accionistas en el que anunciaba que su propuesta contemplaría pagos de US$375 millones al año en concepto de impuestos y regalías.

Lo que parece contradecir su postura en la mesa de negociaciones, considerando que es uno de los puntos que el gobierno exige a la empresa.

La fuente añadió que la empresa pretende incorporar otros términos económicos y fiscales en sus propuestas y contrapropuestas que desvirtúan el monto mínimo garantizado, y reducen su efecto, lo que al final se transformaría en un monto imperceptible para el Estado.

La estrategia de la Minera, que ha practicado durante un año, parece ser la misma desde enero, contestar a las propuestas del gobierno con proyectos de contrato que objetan las condiciones presentadas por el Mici. En resumidas cuentas, “no se ajustan a las condiciones planteadas en enero de 2021”, indicó una fuente del Mici.

Todo esto a pesar de que el director ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascall, ha participado en las reuniones con el gobierno acompañado de varios altos ejecutivos de la empresa y asesores legales, pero hasta ahora no hay humo blanco, no se ponen de acuerdo.

La postura del Gobierno es insistir en los términos económicos pactados en enero pasado, que consisten en un pago mínimo de US$375 millones sujetos a un precio del cobre por debajo de US$2,75. También discuten el porcentaje de las regalías que debe pagar la mina al Estado, así como el impuesto sobre la renta.

Con información de La Estrella de Panamá