Milei seduce a los jóvenes argentinos: ¿de YouTube a la Casa Rosada?

Se quedó, se unió a la campaña y hasta convenció a sus padres de votar por él y no por Massa.

"No veía una salida, estaba por irme a España, visa, todo, y de repente veo a un loco en la tele que dice 'no viajen, quédense, apuesten por el país'", recuerda.

"Se explica por una crisis de representatividad de los partidos", señala el experto, quien asegura que el voto joven no es monolítico. "La relación es altamente volátil. Ahora están, mañana no sabemos".

"Va de frente, es muy explícito, no te va a decir a mentiras".

"Vos ves que a tu mamá y a tu papá les falta plata, que viven puteando a los políticos que hay, y un día lo ves en YouTube, le das play, empezás a escucharlo al chabón hablar y es algo que te queda. No te quiere ver de tonto como todos los políticos", sigue el chico que viste camisa blanca con una fina corbata negra, y lleva el cabello rubio y largo en trenza.

"Al que quiere hacer algo distinto lo tildan de malo, de nazi", se queja.

- "Obligado por la situación" -

Milei llega a la caravana en San Martín. A bordo de una camioneta pick-up saluda, firma libros, billetes, y agita una motosierra encendida, convertida en el símbolo de su campaña.

Un niño incluso lleva una, hecha con cartón. Va con su padre a este mitin de unas 200 personas, que no son solo jóvenes, hay gente en sus 40, 50 y hasta ancianos, rodeando el vehículo durante el trayecto de una cuadra.

"¡Ooooooh, la casta tiene miedo!", entonan los presentes al ritmo de los cánticos tradicionales del fútbol. Entre ellos Tiago, que no ha parado: salta, ondea banderas, anima a la gente.

Al salir de la secundaria, quiere ser chef. "No me apasiona la política", asegura. "Estoy aquí porque me veo obligado por la situación".