Las claves para entender el fenómeno Milei en Argentina

“Nadie lo imaginó. Fue primero en lugares donde no tenía ningún apoyo, sin siquiera fiscales electorales, sin absolutamente nada”, señaló Juan Negri, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Torcuato di Tella.

Para Milei “la gente está enojada, porque no están viendo lo que les pasa, pero hablar de ‘voto bronca’ es peyorativo. Estamos en un cambio de época. Los argentinos dijeron basta al modelo de la casta”.

Un “elefante nos pasó por delante y no lo vimos” editorializó el diario Clarín al señalar por igual a analistas, encuestadores y políticos.

“Los únicos derechos que reinvindico son a la vida, a la libertad y a la propiedad; el resto son construcciones ideológicas”, opina.

Y no se ahorra declaraciones provocadoras, como cuando planteó “dinamitar el Banco Central”. “No es una metáfora”, acotó.

“La clase política no sabe leerlo. Lo toma literal, pero no lo toma en serio. Sus votantes hacen lo contrario: no se toman literalmente sus propuestas, pero a él se lo toman en serio. Se reconocen ante alguien que dice por fin algo novedoso”, expresó Negri.

- El “jefe” y sus perros -

Milei es un solitario. Vive en un barrio privado en las afueras de Buenos Aires junto a su hermana, Karina, a quien llama “el jefe” de su carrera política.

Sin pareja ni hijos, está alejado de un padre que lo denigraba con feroces palizas de niño, según confesó. Convive con cuatro perros mastines, a quienes considera sus “hijos de cuatro patas”.

Admirador de los Rolling Stones, fue vocalista de la banda Everest, tributo al legendario grupo británico. También tuvo un paso por el fútbol profesional como arquero del club Chacarita, de segunda división.

Según su biografía no autorizada sufrió acoso en la escuela, donde lo recuerdan como un niño retraído.

Admira a los economistas Adam Smith y Friedrich Hayek, así como al político argentino Juan Bautista Alberdi. “Yo aspiro solo a ser un buen discípulo de Alberdi, el gran pensador de la libertad”, expresó.