Más de 160 millones de niños y niñas en el mundo son víctimas del trabajo infantil

En concreto, desde Save The Children advierten del alto riesgo para la infancia en las cadenas mundiales de suministro, desde los teléfonos móviles hasta el café.

Así se recoge en un nuevo informe de la organización elaborado junto a The Centre for Child Rights and Business (Centro para los Derechos de la Infancia y la Empresa) en el que han analizado las industrias manufacturera, agrícola y minera en ocho países: Brasil, Etiopía, India, Indonesia, la República Democrática del Congo, Sri Lanka, Turquía y Vietnam.

De los datos se desprende que en la mitad de ellas, a pesar de que las empresas habían adoptado un planteamiento de tolerancia cero, ocho de las diez evaluaciones restantes mostraban “un riesgo muy alto” de trabajo infantil. Los peores casos se encontraron en la minería, especialmente en la artesanal y a pequeña escala.

“La ropa que llevamos, los teléfonos móviles que utilizamos y los alimentos que comemos pueden haberse producido a expensas de niños y niñas. Esta idea debería preocuparnos a todos”, ha puntualizado la responsable de Cadenas de Suministro Sostenibles de Save the Children en Alemania y responsable del informe, Anne Reiner.

Además, la ONG advierte de que la insuficiencia de ingresos familiares y los elevados costes de la educación aumentan el riesgo de trabajo infantil en todos los sectores. “Empecé a trabajar aquí cuando tenía 13 años”, cuenta un joven de 17 años empleado en un negocio familiar. “Trabajo unas nueve horas al día, en épocas de mucho trabajo incluso 13 horas”, añade.

La ONG Educo advierte de que un tercio de los niños y niñas que trabajan no van a la escuela y avisa de que la situación de los menores de edad que hacen trabajos peligrosos es “todavía peor” pues trabajan en minas, fábricas, sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad.

Por ello, considera que la mejor forma de acabar con el trabajo infantil es la educación. “Cuando un niño o niña va a la escuela adquiere conocimientos y habilidades que le abrirán las puertas a un mundo de oportunidades”, ha afirmado la especialista de Educo en protección de la infancia, Laurence Cambianica.