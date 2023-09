'Le ponen precio a todo': el crimen organizado golpea el bolsillo de los mexicanos

"Ellos (los criminales) tenían sus broncas y a uno lo dejaban trabajar. Ahora es 'no te dejo ni trabajar'", comenta un productor de Apatzingán bajo anonimato por temor a represalias.

"No es por un tema de oferta", sino por las extorsiones, explica Juan Carlos Anaya, analista de la consultora GCMA, que monitorea el sector.

"Está por las nubes, compro nada más la cantidad que voy a ocupar en la semana, cuatro o cinco piezas y no más", dice Gabriela Jacobo, ama de casa de 53 años, en Morelia, capital de Michoacán, a solo dos horas por carretera de Apatzingán.

El azote se extiende a cultivadores de tomate, plátano y mango, así como a transportistas y distribuidores. "Le ponen precio a todo", añade este empresario oculto entre árboles de limón y bajo un sol abrasador.

La extorsión y el robo le cuestan al año a las empresas del país unos 120.000 millones de pesos (6.800 millones de dólares), equivalente al 0,67% del PIB de México, según cifras oficiales.

En Chiapas (sur), donde el pasado fin de semana se vio un inédito desfile de miembros del Cártel de Sinaloa, entre aplausos de pobladores, las extorsiones y la violencia han provocado desabastecimiento de víveres en comunidades fronterizas con Guatemala.

"No hay luz, no hay señal (de internet), no hay víveres, ni hay agua, ni hay gas", declaró un poblador a la AFP.

La región vive una guerra entre el cártel de Sinaloa y el CJNG, que motivó el cierre de decenas de comercios y obligó a lugareños a abastecerse en Guatemala, con mayores costos.

Incluso los insumos para las tortillas, base de la alimentación de los mexicanos, están siendo comprados en el país vecino.

Ciudades como Chilpancingo (capital de Guerrero, sur) también enfrentaron en el pasado cierres masivos de pollerías tras el asesinato de granjeros y comerciantes que supuestamente rechazaron pagar extorsiones.

- "Estamos hundidos" -

Una amenaza contra un inspector sanitario estadounidense en Michoacán obligó el año pasado a suspender temporalmente las exportaciones de aguacate a Estados Unidos, adonde se enviaron 100.000 toneladas solo para el guacamole que se consumió durante el Súper Tazón de 2023.

Los aguacateros también han sufrido extorsiones.

Para enfrentar a la delincuencia, productores de limón como Hipólito Mora fundaron en 2013 grupos de autodefensa que terminaron acusados de nexos con criminales.

Disuelta su milicia, Mora siguió denunciando con vehemencia a los narcos, pero en junio pasado fue acribillado en la comunidad de La Ruana (Michoacán), donde recientemente hubo ataques con drones.

"Estamos muy hundidos con el cártel que está allí. Nos está cobrando cuota de todo: a la canasta básica, refrescos, cervezas, pollo. Todo está muy caro a causa de ellos", dice Guadalupe Mora, hermano de Hipólito, custodiado por varios guardaespaldas.

En declaraciones a AFP el fiscal Rodrigo González, titular de una unidad que persigue ese delito en Michoacán, pide a la "ciudadanía que se acerque" para denunciar. Pero muchos temen correr la suerte de Hipólito.

Con limón de alta calidad que además se exporta a Estados Unidos, pobladores de Michoacán deben conformarse sin embargo con una variedad más barata que se agota rápidamente.

"Vamos a aguantar hasta que Dios quiera y uno pueda", afirma el productor escondido entre sus frondosos limoneros.