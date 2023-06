Guatemala: se imprimen las papeletas de próximas elecciones, pese a críticas

Al respecto, Irma Palencia, presidenta del TSE, explicó que dan su respaldo al órgano electoral, “nosotros respaldamos a todos nuestros funcionarios, no puede usted por un caso en particular mencionarme solo a una persona, todos nuestros funcionarios y empleados, ya tengan un cargo alto o mediano, todos son parte de nuestro equipo, y por supuesto que están sujetos a una investigación no quiere decir que no estemos apoyándolos”.

Con información de Prensa Libre