Guatemala: En última audiencia de ‘Caso La Línea’, expdte. Otto Pérez Molina pide absolución

Por estrategiaynegocios.net

El ‘Caso La Línea’ - que lleva siete años en proceso- está llegando al punto final, tras una serie de audiencias, la jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo “B” de Guatemala, Jeannette Valdés, indicó que el 7 de diciembre próximo se dictará sentencia.

En la última audiencia del caso, ocho de los 29 acusados en ese proceso, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, hicieron uso de la última palabra.

Pérez Molina pidió permiso al tribunal para leer una pasajes de La Biblia.

En contexto: Proceso contra implicados en Caso La Línea llega a etapa final

“Yo creo, honorable tribunal, que Dios les está dando a ustedes una gran oportunidad para reconstruir y edificar. Ustedes que han valorado, que han conocido que saben de todo lo que ha sucedido en este juicio van a tomar una decisión justa para todos los que estamos aquí presentes”, dijo en la última audiencia del caso, que lo ha llevado a estar siete años en prisión.

El exmandatario añadió: Yo quiero hacer una petición, y la petición es que para mí, Otto Pérez Molina, debido a que el Ministerio Público en ningún momento, en ningún momento, pudo quebrantar mi presunción de inocencia les pido a ustedes que me den una sentencia absolutoria, y que por lo tanto cesen todas las medidas de coerción que estén en mi contra.

Por su parte Baldetti les pidió que no se dejen presionar por la prensa; además, hizo señalamientos contra la exfiscal Thelma Aldana y el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval.

El caso La Línea se reveló en abril de 2015 y provocó la caída del gobierno de Pérez Molina que decidió renunciar en septiembre de ese año.

Según el Ministerio Público, altos exfuncionarios del país fraguaron un plan de defraudación aduanera.

De interés: Guatemala: 50.000 escuchas de Caso La Línea son prueba contra exgobernantes

Entre los funcionarios de alto rango que son procesados en el caso La Línea están el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes fueron acusados por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), por supuestamente haber liderado la banda que habría defraudado al Estado por US$3,5 millones entre 2012 y 2014.

Independencia

La juzgadora adelantó que el caso La Línea fue un proceso complicado por lo mediático que es y destacó que los jueces solo deben rendirle cuentas al pueblo de Guatemala con sus resoluciones basadas en independencia.

“Ha sido agotador conocer esta causa (...) por lo complejo del asunto y por qué no decirlo, es un caso muy mediático, pero un juez debe defender la independencia porque la independencia no se va a defender desde otras instancias, la independencia se va a defender desde el carácter de un juez autónomo e independiente, un juez que no esté señalado (...) un juez que con sus fallos va dar a conocer y que en vez de la repetición se pueda verificar por cada uno de los guatemaltecos. La sociedad es a quienes les rendimos cuentas”, dijo Valdés.

Con información de Prensa Libre