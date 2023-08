Gobierno de Honduras busca apoyo en proyectos y tecnología a través de TLC con China

“Sobre todo un pilar muy importante en el que ellos tienen mucha experiencia, donde puede haber una enorme transferencia de tecnología, es en la parte agrícola que es muy importante para este Gobierno”, apuntó Cerrato.

Honduras y China han firmado unos 15 memorándum de entendimiento en diferentes temas.Se le consultó al ministro sobre lo que empresarios han señalado, que es importante saber negociar con China para no quedar en desventaja y el único que gane sea China y manifestó que “es una potencia a la par con Estados Unidos, usted no tiene capacidad de negociar en igualdad de condiciones, se negocia bajo un mecanismo, que lo que el gobierno busca es cooperación, transferencia de tecnología, pero no competir en el comercio y protegiendo productos sensibles para que no lleven a la quiebra a los productores nacionales”.

Con información de La Prensa