Gobierno de Costa Rica desiste de impulsar a expresidenta Laura Chinchilla para presidir el BID

A través de su Twitter, la exmandataria en el periodo 2010-2014, indicó que acepta la decisión, pero no comparte “en absoluto” su valoración, por lo que externó su posición.

“La Presidencia de la República y la Cancillería informan que luego de extensas consultas en el campo internacional vemos poco probable el éxito en ganar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El contexto internacional de este momento no es el oportuno y consideramos prudente no exponer al país a otra derrota en esta ocasión”, anunció el Gobierno.

“En la reunión que sostuve con el presidente el pasado viernes 7 de octubre, acordamos emprender un proceso de exploración antes de decidir en definitiva sobre la inscripción de la candidatura de Costa Rica a la presidencia del BID, esto en el entendido de que volveríamos a conversar para contrastar criterios y tomar una decisión. Por ello, me sorprende que se haya anunciado esa decisión sin que el presidente de la República haya escuchado mis valoraciones, que son el resultado de múltiples conversaciones y reuniones con líderes de la región”, escribió Chinchilla.

Además, agradeció al canciller, Arnoldo André, “por las dos conversaciones sostenidas sobre la base de los informes que me permití enviarle a lo largo del proceso”, así como por informarle la decisión del Gobierno, minutos antes de que emitiera el comunicado.

“Siempre he creído que las victorias no solo se miden por la meta que alcanzamos, sino también por lo que ganamos en el camino. En estos intensos días de reuniones y conversaciones con tantas y tan diversas personas de nuestra querida región, me siento profundamente ganadora y agradecida, por los apoyos y consejos que recibí, incluyendo a representantes de diversos sectores de mi país”, compartió Chinchilla.

Además, indicó que confía en que “América Latina y el Caribe, no cedan fácilmente sus espacios, como ya ocurrió en el pasado reciente”, y que espera en que puedan elegir a una persona que “restablezca el prestigio y el liderazgo de esta respetada institución y levante el ánimo y la moral de quienes trabajan para la misma, quienes constituyen su mayor capital”, concluyó.

Con información de CRHoy